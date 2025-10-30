JAV karo laivas po pratybų išplaukė iš Trinidado ir Tobago, esančio Venesuelos pašonėje

JAV karo laivas „USS Gravely“ į Trinidadą ir Tobagą atplaukė sekmadienį, taip paaštrindamas diplomatinį ginčą su Karakasu dėl JAV karinės veiklos Karibų jūros regione.
Karo laivo vizito į Trinidadą ir Tobagą metu JAV jūrų pėstininkų kontingentas vykdė bendrus mokymus su vietos gynybos pajėgomis – tai buvo JAV prezidento Donaldo Trumpo stiprinamos karinės kampanijos prieš narkotikų prekybos organizacijas Lotynų Amerikoje dalis.
Per JAV smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams tarptautiniuose vandenyse Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausiai 62 žmonės.
D. Trumpo administracija teigia, kad Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro yra narkotikų baronas, ir paskelbė 50 mln. dolerių atlygį už informaciją, padėsiančią jį sučiupti.
D. Trumpas Karibų jūros regione pradėjo karo veiksmus, sukeldamas spėliones, kad nori jėga pašalinti N. Maduro.
Venesuela pirmadienį pareiškė, kad išardė CŽA finansuojamą grupuotę, kuri esą rengė netikros vėliavos operaciją prieš laivą „USS Gravely“.
Pentagonas iki šiol dislokavo septynis karo laivus Karibų jūroje ir vieną Meksikos įlankoje, tariamai kovai su narkotikais.
Ekspertai teigia, kad išpuoliai prieš tariamus narkotikų kontrabandos laivus prilygsta neteisminėms žmogžudystėms, net jei jie nukreipti prieš žinomus narkotikų prekeivius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!