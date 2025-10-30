Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV karo laivas po pratybų išplaukė iš Trinidado ir Tobago, esančio Venesuelos pašonėje

2025-10-30 18:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 18:30

JAV karinis laivas, keturias dienas stovėjęs Trinidade ir Tobage, per šūvio atstumą nuo žemyninės Venesuelos, kuri jo buvimą pavadino „provokacija“, ketvirtadienį išplaukė, kaip ir buvo planuota, praneša AFP.

Asociatyvi

JAV karinis laivas, keturias dienas stovėjęs Trinidade ir Tobage, per šūvio atstumą nuo žemyninės Venesuelos, kuri jo buvimą pavadino „provokacija“, ketvirtadienį išplaukė, kaip ir buvo planuota, praneša AFP.

REKLAMA
1

JAV karo laivas „USS Gravely“ į Trinidadą ir Tobagą atplaukė sekmadienį, taip paaštrindamas diplomatinį ginčą su Karakasu dėl JAV karinės veiklos Karibų jūros regione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karo laivo vizito į Trinidadą ir Tobagą metu JAV jūrų pėstininkų kontingentas vykdė bendrus mokymus su vietos gynybos pajėgomis – tai buvo JAV prezidento Donaldo Trumpo stiprinamos karinės kampanijos prieš narkotikų prekybos organizacijas Lotynų Amerikoje dalis.

REKLAMA
REKLAMA

Per JAV smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams tarptautiniuose vandenyse Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausiai 62 žmonės.

REKLAMA

D. Trumpo administracija teigia, kad Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro yra narkotikų baronas, ir paskelbė 50 mln. dolerių atlygį už informaciją, padėsiančią jį sučiupti.

D. Trumpas Karibų jūros regione pradėjo karo veiksmus, sukeldamas spėliones, kad nori jėga pašalinti N. Maduro.

Venesuela pirmadienį pareiškė, kad išardė CŽA finansuojamą grupuotę, kuri esą rengė netikros vėliavos operaciją prieš laivą „USS Gravely“.

Pentagonas iki šiol dislokavo septynis karo laivus Karibų jūroje ir vieną Meksikos įlankoje, tariamai kovai su narkotikais.

Ekspertai teigia, kad išpuoliai prieš tariamus narkotikų kontrabandos laivus prilygsta neteisminėms žmogžudystėms, net jei jie nukreipti prieš žinomus narkotikų prekeivius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų