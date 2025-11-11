 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vežėjai lieja pyktį ir grasina blokuoti kelius Lietuvoje: siutina sąstingis dėl Baltarusijos veiksmų

2025-11-11 12:01 / šaltinis: BNS
2025-11-11 12:01

Baltarusijai neišleidžiant maždaug tūkstančio ten įstrigusių Lietuvos vilkikų, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linavos“ prezidentas teigia neatmetantis, jog Lietuvoje likę vairuotojai blokuos kelius.

Vežėjai lieja pyktį ir grasina blokuoti kelius Lietuvoje: siutina sąstingis dėl Baltarusijos veiksmų (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Baltarusijai neišleidžiant maždaug tūkstančio ten įstrigusių Lietuvos vilkikų, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linavos“ prezidentas teigia neatmetantis, jog Lietuvoje likę vairuotojai blokuos kelius.

REKLAMA
10

Vis dėlto Erlandas Mikėnas sako, kad asociacija nesiekia imtis kraštutinių priemonių, tačiau, anot jo, vežėjai yra pikti ir apie tai spręs trečiadienį kongrese.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuo manęs šis sprendimas nepriklauso, rytoj mes turime visuotinį narių susitikimą – kongresą ir jaučiame vežėjų nuotaikas. Yra pasiūlymų kelių blokavimui ir panašioms akcijoms“, – BNS antradienį sakė E. Mikėnas.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes raminame, aiškiname, bet nesu garantuotas, ką rytoj aukščiausias asociacijos valdymo organas priims“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Lietuvai pirmadienio vakarą pakartotinai kreipusis į Minską, kad būtų atverti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai Lietuvos vežėjams, E. Mikėnas netiki, kad Baltarusija leis vežėjams grįžti namo.

„Nebūkime juokingi ir nesitikėkime. Žinant, kaip aš vadinu, tokių valstybių terorisčių mentalitetą, nesitikėkime jokių nuolaidų. Kol nebus atidaryta siena, tol vilkikai neišvažiuos“, – BNS teigė asociacijos prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

„Pilnai tikiu, kad tos transporto priemonės, kurios nevažiuos į stovėjimo aikšteles, bus konfiskuotos“, – sakė E. Mikėnas.

Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, apie 800 Lietuvos sunkvežimių jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 70 – prie Kamenyj Log, 160 – prie Benekainių, 220 – prie Kotlovkos ir 350 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti. 

BNS rašė, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.

indeliai.lt

REKLAMA
Vežėjams.
Vežėjams.
2025-11-11 12:07
Tik pamėginkte blokuoti - būsit nustumti velnip, nes kiti nekalti, kad jūs su velniu ėjote obuoliauti. Galiausiai jūs dėl savo asmeninės naudos, jau Lietuvą pavertėte trečiojo pasaulio šalimis,o Lietuva tikrai ne jūsų ir jūsų į ją čia privežtų. Tik pamėginkite blokuoti...
Atsakyti
?
?
2025-11-11 12:25
nu niekaip nesuprantu, kodėl dėl balionų, kertančių sieną 5 km aukštyje, reikėjo uždaryti pasienio punktus, esančius ant žemės? O jei jau buvo priimtas sprendimas uždaryti sieną - reikėjo palikti išimtį komerciniam transportui - jis turėjo važiuoti kaip važiavęs. Negi sunku buvo numatyti, kad furos ten įstrigs???
Atsakyti
SAUNUOLIAI
SAUNUOLIAI
2025-11-11 12:24
BUTINAI TAI DARYKITE,VALDŽIA TURI ATSAKYTI UZ SAVO NEADEKVATUMA !!!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų