TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis rėžė protestuotojams: „Emocijas reikia šiek tiek nustumti į šoną“

2025-09-25 10:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 10:22

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sveikina prieš jo bendrapartietį, paskirtąjį kultūros ministrą Ignotą Adomavičių surengtą protestą. Politikas pabrėžia, kad smagu, jog kultūros bendruomenė pirmą kartą nuo nepriklausomybės atgavimo susimobilizavo ir atkreipė į save dėmesį.

„Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis sveikina prieš jo bendrapartietį, paskirtąjį kultūros ministrą Ignotą Adomavičių surengtą protestą. Politikas pabrėžia, kad smagu, jog kultūros bendruomenė pirmą kartą nuo nepriklausomybės atgavimo susimobilizavo ir atkreipė į save dėmesį.

9

„Aš labai vertinu ir sveikinu protestą. Tie patys protestuotojai protestavo prieš mane, tie patys protestuotojai protestuoja prieš Ignotą“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.

„Smagu, kad per 35 metus pirmą kartą mes matome, kad kultūros bendruomenė atkreipė dėmesį į save, nes konservatorių valdymo metu kultūros bendruomenė buvo nustumta į šoną ir pamiršta. Liberalų sąjūdžio valdymo metu apskritai kultūros ministerija buvo neįdomi“, – pridūrė jis.

Visgi, pasak jo, dėl paskirtojo kultūros ministro kilusias emocijas reikėtų pagaliau padėti į šalį.

„Kultūros bendruomenė susitikusi su ministru ir pasišnekės, emocijas reikia šiek tiek nustumti į šoną“, – sakė R. Žemaitaitis.

Seimui rengiantis apsispręsti dėl 20-osios Vyriausybės programos, prie Prezidentūros prasideda kultūros bendruomenės protestas – maždaug 200 susirinkusiųjų piktinasi, kad šalies vadovas paskyrė „Nemuno aušros“ atstovą I. Adomavičių kultūros ministru.

Į mitingą susirinkę kultūros bendruomenės atstovai taip pat reiškia nepasitenkinimą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“ ir siekia, jog šiai ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio popietę su protestą rengiančios kultūros bendruomenės atstovais susitiko paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Po pokalbio ji sakė atsižvelgsianti į kultūros bendruomenės poziciją ir nuomonę, formuojant būsimo ministro politinę komandą. 

ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.

Tiesa, pastarasis yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.

