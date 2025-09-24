Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė kultūrininkams pasiūlė kompromisą – ministerijos komandą formuoti konsultuojantis su jais

2025-09-24 16:39 / šaltinis: BNS
2025-09-24 16:39

Su kultūros bendruomene susitikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako pasiūliusi kompromisą – konsultuotis, formuojant ministerijos komandą.

Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)

Su kultūros bendruomene susitikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako pasiūliusi kompromisą – konsultuotis, formuojant ministerijos komandą.

Daugiausia nerimo kultūros bendruomenei šiuo metu kelia į ministrus siūlomas „aušriečių“ kandidatas Ignotas Adomavičius, nes jis šioje srityje neturi jokios patirties.

„Nieko nenutarėme, apsikeitėme nuomonėmis, kultūros bendruomenė išreiškė savo nerimą ir lūkesčius, išgirdau, pasiūliau tam tikrus kompromisus, jie sakė, kad turi sugrįžti į bendruomenę ir apsitarti“, – po susitikimo trečiadienį žurnalistams sakė paskirtoji premjerė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalbėjome apie tai, kad komanda, kuri galėtų būti suformuota ministerijoje, galėtume ją formuoti pasitarę su kultūros bendruomene, kad ateitų tie žmonės, kurie nuramintų juos, su kuriais jie jaustųsi saugūs ir galėtų dirbti“, – teigė ji.

I. Ruginienės ir kultūrininkų susitikimas įvyko jų rengiamo protesto išvakarėse.

BNS skelbė, kad ketvirtadienį rengiamas kultūros bendruomenės atstovų protestas prieš valdančiosios „Nemuno aušros“ pasiūlytą kandidatą į kultūros ministrus I. Adomavičių. Ši ministerija „aušriečiams“ atiteko iškeitus Energetikos ministeriją.

Kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė apie 40 tūkst. žmonių.

Šie ragina socialdemokratus užtikrinti, jog „ministerija liktų atsakingose rankose, vadovaujama asmenų, kurių kompetencija, lyderystė kultūros lauke, strateginis požiūris į kultūros politikos formavimą ir sąžiningumas yra įrodyti“.

Pats I. Adomavičius sako, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

Naujos kritikos bangos I. Adomavičius sulaukė po spaudos konferencijos, vykusios po jo ir G. Nausėdos nuotolinio susitikimo.

Be to, paaiškėjo, kad kandidatas yra susijęs giminystės ryšiais su „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio šeima. I. Adomavičiaus žmona yra R. Žemaitaičio brolienės sesuo.

