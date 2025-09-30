Antradienį koalicinė taryba aptars būsimą biudžeto projektą, klausimus dėl karinio poligono ir pensijų

„Koalicinė taryba aptars svarbiausius šio politinio sezono tikslus: valstybės biudžeto formavimą, naujo karinio poligono steigimą, spartesnį pensijų indeksavimą ir priemokų už sveikatos paslaugas atsisakymą“, – teigia I. Ruginienės patarėjas.
Naujos sudėties koalicinė taryba susitiks tebetvyrant įtampoms dėl naujojo kultūros ministro, „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus. Kaip skelbta, socialdemokratų sprendimas perduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ sukėlė nepasitenkinimą kultūros bendruomenėje – menininkai praėjusią savaitę surengė protestą, šį sekmadienį planuojamas įspėjamasis streikas.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, pakeitusia prieš tai valdančiojoje daugumoje dirbusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Valdantieji koalicinėje sutartyje numatė, kad darbo koordinavimui yra suformuojama koalicinė taryba.
