Puchovičius: kalbame apie atsakingą gynybos lėšų panaudojimą, o ne jų mažinimą

„Čia nėra klausimas ar mažinti ar didinti, čia yra klausimas, kaip bus jeigu mes skirsime visus pinigus pirkti tankams, bet neskirsime keliams ar tiltams (...). Jis (R. Žemaitaitis – ELTA) turėjo omenyje, kad viskas turi būti svarbu (...). Reikia sužiūrėti prioritetus, kur reikia leisti pinigus. Jeigu mes turime tiltą, kuris pravažiavus dviem tankams grius, tada kam mums dešimt tankų, jei vis tiek, jie nepravažiuos“, – pirmadienį Eltai komentavo R. Puchovičius.
Kaip skelbta anksčiau, po pastarųjų R. Žemaitaičio pareiškimų sureagavo šalies vadovas Gitanas Nausėda. Anot jo, „Nemuno aušros“ lyderio pareiškimai apie krašto gynybą ignoruoja realybę. Tuo metu valdantieji tikino, kad tokie pareiškimai greičiausiai yra asmeninė partijos pirmininko nuomonė. Socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicija nuo numatytų planų didinti gynybą – nesitrauks.
Savo ruožtu „aušriečių“ frakcijos seniūno pavaduotojas teigia, kad nei frakcija, nei partija nepasisako už mažesnį gynybos finansavimą.
„Mes niekada nesakėme, kad krašto apsaugai nereikia tų pinigų. Mes toliau kalbėjome, kad tie pinigai turi būti panaudoti tvarkingai ir pagal paskirtį (...). Jeigu mes aklai perkame tik karinę techniką, bet neturime ją valdyti pasirengusių žmonių, nei kelių ar infrastruktūros, kuri yra reikalinga, tai tada mes veikiame populistiškai. Mes už tai, kad viskas būtų, bet viskas turi būti tvarkingai, kad geriau ne 6 proc., o 5 proc., bet kad jie būtų panaudoti teisingai“, – teigė politikas.
Kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų. Paklaustas, ar „aušriečiai“ Seime balsuos už kitų metų valstybės biudžeto projektą, R. Puchovičius pabrėžė, kad viskas priklausys nuo galutinio projekto varianto.
„Jeigu viskas tiks pagal planą ir matysime, kad biudžetas yra toks, kokio reikia Lietuvai, tai balsuosime už. Bet jeigu, kažkas atsitiks ir matysime, kad biudžetas neatitinka realybės, ar žmonių lūkesčių, tada mes kalbėsimės. Kol kas to indikuoti, kad mes esame prieš (biudžeto projektą – ELTA), negalėtume“, – teigė R. Puchovičius.
ELTA primena, kad sekmadienį laidoje „ELTA savaitė“ „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ragino kol kas atidėti divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Politikas taip pat akcentavo sieksiantis, kad kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. nuo BVP produkto.
