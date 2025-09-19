Puchovičius: socialdemokratams pateikėme galimus variantus dėl Ministrų kabineto

„Socialdemokratams pateikėme savo nuomonę, tai dabar laukiame (atsako – ELTA) iš socialdemokratų“, – Eltai penktadienį teigė R. Puchovičius.
Paklaustas, ar tarp pateiktų variantų yra ir ministerijų mainai, „aušrietis“ neatsakė.
„Mes pateikėme visus galimus variantus, tai norime sulaukti partnerių atsakymo, kurį variantą jie renkasi, kad galėtume užbaigti tas derybas“, – tepasakė jis.
Penktadienio rytą Seimo pirmininko kabinete vyko iš anksto neskelbtas paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės, parlamento vadovo Juozo Oleko bei koalicinių partijų lyderių Mindaugo Sinkevičiaus, Aurelijaus Verygos ir R. Žemaitaičio susitikimas.
Po šio susitikimo I. Ruginienė žurnalistams teigė, kad „aušriečiams“ buvo pateiktas pasiūlymas, tačiau koks jis – neatskleidė.
ELTA primena, kad I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. Pirmadienį prezidentas atmetė „aušriečių“ siūlytus pretendentus – į energetikos ministrus teiktas teisininkas Mindaugas Jablonskis, o į aplinkos ministrus – šiuo metu laikinai pareigas einantis Povilas Poderskis.
Po tokio Prezidentūros sprendimo, „Nemuno aušros“ lyderis pareiškė, kad koalicijos nebėra. Antradienį žadėjęs pristatyti premjerei naujus kandidatus, trečiadienį politikas svarstė šalies vadovui dar kartą teikti jau atmestų pretendentų pavardes.
Ketvirtadienį, po koalicijos lyderių susitikimo su G. Nausėda, R. Žemaitaitis nurodė, kad jo vedama partija vis tik teiks naujus kandidatus į ministrus. Tačiau, pasak jo, pretendentų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei šalies vadovas.
Pastarosios savaitės įvykiai ir stringantis Vyriausybės formavimo procesas sulaukė kritikos viešojoje erdvėje. Neigiamai apie koalicijos partnerio elgesį atsiliepė ir pati I. Ruginienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!