Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Puchovičius: socialdemokratams pateikėme galimus variantus dėl Ministrų kabineto

2025-09-19 18:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 18:11

Nemuno aušros“ frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius sako, kad jo atstovaujama partija atsakė į penktadienį socialdemokratų patektą pasiūlymą dėl Ministrų kabineto formavimo. Pasak jo, koalicijos partneriams pateikti keli galimi scenarijai, todėl dabar bus laukiama jų atsakymo.

Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Nemuno aušros“ frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius sako, kad jo atstovaujama partija atsakė į penktadienį socialdemokratų patektą pasiūlymą dėl Ministrų kabineto formavimo. Pasak jo, koalicijos partneriams pateikti keli galimi scenarijai, todėl dabar bus laukiama jų atsakymo.

REKLAMA
0

„Socialdemokratams pateikėme savo nuomonę, tai dabar laukiame (atsako – ELTA) iš socialdemokratų“, – Eltai penktadienį teigė R. Puchovičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas, ar tarp pateiktų variantų yra ir ministerijų mainai, „aušrietis“ neatsakė.

„Mes pateikėme visus galimus variantus, tai norime sulaukti partnerių atsakymo, kurį variantą jie renkasi, kad galėtume užbaigti tas derybas“, – tepasakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio rytą Seimo pirmininko kabinete vyko iš anksto neskelbtas paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės, parlamento vadovo Juozo Oleko bei koalicinių partijų lyderių Mindaugo Sinkevičiaus, Aurelijaus Verygos ir R. Žemaitaičio susitikimas.

REKLAMA

Po šio susitikimo I. Ruginienė žurnalistams teigė, kad „aušriečiams“ buvo pateiktas pasiūlymas, tačiau koks jis – neatskleidė.

ELTA primena, kad I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. Pirmadienį prezidentas atmetė „aušriečių“ siūlytus pretendentus – į energetikos ministrus teiktas teisininkas Mindaugas Jablonskis, o į aplinkos ministrus – šiuo metu laikinai pareigas einantis Povilas Poderskis.

REKLAMA
REKLAMA

Po tokio Prezidentūros sprendimo, „Nemuno aušros“ lyderis pareiškė, kad koalicijos nebėra. Antradienį žadėjęs pristatyti premjerei naujus kandidatus, trečiadienį politikas svarstė šalies vadovui dar kartą teikti jau atmestų pretendentų pavardes.

Ketvirtadienį, po koalicijos lyderių susitikimo su G. Nausėda, R. Žemaitaitis nurodė, kad jo vedama partija vis tik teiks naujus kandidatus į ministrus. Tačiau, pasak jo, pretendentų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei šalies vadovas.

Pastarosios savaitės įvykiai ir stringantis Vyriausybės formavimo procesas sulaukė kritikos viešojoje erdvėje. Neigiamai apie koalicijos partnerio elgesį atsiliepė ir pati I. Ruginienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Puchovičius: „aušriečiai“ į ministrus teiks frakcijos narių kandidatūras (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų