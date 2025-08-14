Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Puchovičius balsuos prieš Bucevičiaus neliečiamybės panaikinimą: šitame cirke nedalyvausiu

2025-08-14 13:44 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 13:44

Generalinei prokurorei kreipusis į Seimą dėl „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus bei socialdemokrato Tomo Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikino, „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas tikina bent jau dėl savo partiečio nematantis tam pagrindo. Savo ruožtu socialdemokratų frakcijos lyderis Remigijus Motuzas tikina, jog A. Dudėno istorija nepasikartos – socialdemokrato T. Martinaičio neliečiamybė tikrai bus panaikinta. 

Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Generalinei prokurorei kreipusis į Seimą dėl „aušriečio" Sauliaus Bucevičiaus bei socialdemokrato Tomo Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikino, „Nemuno aušros" frakcijos seniūno pavaduotojas tikina bent jau dėl savo partiečio nematantis tam pagrindo. Savo ruožtu socialdemokratų frakcijos lyderis Remigijus Motuzas tikina, jog A. Dudėno istorija nepasikartos – socialdemokrato T. Martinaičio neliečiamybė tikrai bus panaikinta. 

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš dėl frakcijos neatsakysiu. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad tikrai nepalaikysiu jo neliečiamybės nuėmimo, nes ten suma yra 370 eurų (…). Yra Seimo narių, kurie Kauno taryboje dirbo, grąžino po 14 tūkst. eurų ir jokios atsakomybės neturi“, – Eltai sakė R. Puchovičius. 

„Aš asmeniškai šitame cirke nedalyvausiu“, – pabrėžė jis. 

Savo ruožtu socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas yra įsitikinęs, jog istorija, kai į „čekiukų“ skandalą įsivėlusiam socialdemokratui Arūnui Dudėnui panaikinti neliečiamybę neužteko balsų, T. Martinaičio atveju nebepasikartos. 

„Mes (…) siekiame, kad ta situacija nepasikartotų, ir tikrai garantuoju, kad ta situacija nepasikartos, nes tikrai tie kolegos, kurie tuo metu nebalsavo (…), vėliau suprato savo klaidą“, – Eltai sakė R. Motuzas. 

„Šiuo metu mūsų frakcijos pozicija yra vieninga – nekliudyto teisėsaugai atlikti savo pareigų“, – kalbėjo socialdemokratų frakcijos vadovas, pažymėdamas, kad ir pats T. Martinaitis yra pasiruošęs netrukdyti teisėsaugai. 

Kaip skelbta anksčiau, teik S. Bucevičių, tiek T. Martinaitį norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.

ELTA primena, kad balandžio pabaigoje Seime žlugo balsavimas dėl socialdemokratų frakcijos nario A. Dudėno teisinės neliečiamybės naikinimo. Tam pritrūko vos poros balsų – už imuniteto naikinimą pasisakė tik 69 parlamentarai. Tam, jog būtų leista patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn, reikia bent 71 Seimo nario balso.

Balsavime nedalyvavo 30 socialdemokratų, 16 valdančiajai daugumai priklausančios „Nemuno aušros“ atstovų, 2 demokratai „Vardan Lietuvos“, dalis opozicijos atstovų.

Į viršų