TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Europos Komisijos kirtis „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“: pažeidžia taisykles

2025-10-24 15:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-24 15:00

Preliminarios penktadienį paskelbtos Europos Komisijos išvados rodo, kad platformos „Facebook", „Instagram" ir „TikTok" pažeidžia Europos Sąjungos taisykles ir dėl to joms gali būti skirtos didžiulės baudos.

Facebook (nuotr. Shutterstock.com)

Preliminarios penktadienį paskelbtos Europos Komisijos išvados rodo, kad platformos „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“ pažeidžia Europos Sąjungos taisykles ir dėl to joms gali būti skirtos didžiulės baudos.

0

Platformas „Facebook“ ir „Instagram“ patronuojanti „Meta“ bei „TikTok“ dabar turi galimybę apsiginti nuo tokių kaltinimų arba pakoreguoti savo platformas, kad išvengtų finansinių nuobaudų.

Komisijos teigimu, šios trys platformos nesuteikia tyrėjams pakankamos informacijos apie jų duomenis, nors tai padaryti reikalauja ES Skaitmeninių paslaugų įstatymas (angl. Digital Services Act, DSA).

Tokie viešai prieinami duomenų rinkiniai turėtų suteikti mokslininkams galimybę ištirti, pavyzdžiui, smurtą prieš vaikus šlovinančio turinio poveikį.

Be to, komisija teigia, kad „Meta“ nesuteikia paprastų būdų pranešti apie neteisėtą turinį ir užginčyti turinio prižiūrėtojų sprendimus.

Gresia didelė bauda

Jei Komisija galiausiai nuspręstų, kad bendrovės pažeidė ES teisę, ji gali skirti joms iki 6 proc. visos pasaulinės metinės apyvartos dydžio baudą.

„Mūsų demokratijos grindžiamos pasitikėjimu. Tai reiškia, kad platformos turi suteikti vartotojams daugiau galimybių, gerbti jų teises ir atverti savo sistemas kontrolei“, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Henna Virkkunen.

Preliminarios išvados „užtikrina, kad platformos būtų pagal ES teisę atskaitingos vartotojams ir visuomenei už savo paslaugas, kaip užtikrinama ES teisėje“, – paaiškino ji.

Penktadienį pateiktos išvados yra platesnio trijų platformų, veikiančių nuo 2024 m., tyrimo dalis.

Bendrovės „Meta“ atžvilgiu tyrimas atliekamas ir dėl įtarimų, kad JAV bendrovė gali pažeisti nepilnamečių apsaugos taisykles, nes nepakankamai apsaugo vaikus nuo priklausomybę sukeliančių algoritmų.

Neseniai Briuselio pareigūnai išreiškė nusivylimą dėl nepakankamo bendrovės „Meta“ bendradarbiavimo. Todėl tikėtina, kad preliminarios išvados bus panaudotos kaip svertas aklavietėje atsidūrusiose diskusijose su JAV bendrove.

Tačiau dėl šių išvadų gali padidėti įtampa santykiuose su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuris ne kartą yra pavadinęs ES teisės aktus antikonkurenciniais.

Tuo tarpu platformos „Facebook“ įkūrėjas ir vadovas Markas Zuckerbergas tapo artimas prie. Trumpo politinei stovyklai.

