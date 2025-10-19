Socialiniai tinklai – grėsmė vaikų sveikatai: štai ką siūlo ekspertai

Kol įstatymų leidėjai svarsto socialinių tinklų ribojimo ir telefonų draudimo mokyklose klausimus, tėvai jau dabar gali padėti savo vaikams gyventi sveikiau skaitmeniniame pasaulyje.
Daugelis tėvų nerimauja dėl socialinių tinklų poveikio ir pernelyg ilgo laiko, praleidžiamo prie ekranų, tačiau dažnai būna sunku žinoti, kaip šiuos įpročius riboti taip, kad būtų išsaugota vaikų gerovė.
Politikos formuotojai ir sveikatos ekspertai jau seniai ragina įvesti įspėjamuosius ženklus bei amžiaus ribas socialinių tinklų platformose, taip pat uždrausti mobiliuosius telefonus mokyklose.
Nerimaujama, kad per ilgas buvimas prie ekrano gali pakenkti jaunuolių psichinei sveikatai.
Tyrėjai pastebi, kad „probleminis“ socialinių tinklų naudojimas tarp Europos paauglių sparčiai auga. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ataskaitoje šiemet teigiama, jog skaitmeninis pasaulis daro didelę įtaką jauniems žmonėms ir tampa viena pagrindinių vienatvės priežasčių visame pasaulyje.
Per ilgas laikas, praleidžiamas prie ekrano, siejamas su mažesniu fiziniu aktyvumu, prastesniu miegu, nerimu, depresija, stresu ir socialine izoliacija.
Vaikai taip pat gali patekti į „užburtą ratą“ – kuo daugiau laiko praleidžia prie ekranų, tuo labiau norisi jį tęsti, aiškina Diuseldorfo universitetinės ligoninės (Vokietija) pediatrė Janna-Lina Kerth.
Socialinių tinklų apribojimai Europoje
Politikos formuotojai dabar ieško būdų, kaip iš šio rato ištrūkti. Rugsėjį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė svarstanti galimybę įvesti socialinių tinklų apribojimus vaikams visoje Europos Sąjungoje.
Kai kurios šalys ieško alternatyvų griežtiems draudimams, skatindamos vaikus savanoriškai atidėti telefonus.
Pavyzdžiui, Švedija neseniai įvedė „laisvalaikio veiklos kortelę“, kuri iš dalies kompensuoja organizuotų veiklų – pavyzdžiui, sporto klubų ar kalbų kursų – išlaidas 8–16 metų vaikams.
„Norime, kad daugiau vaikų jaustų, jog jų laisvalaikis yra prasmingas, nes tai prisideda prie jų fizinės ir psichinės sveikatos. Tai ir yra pagrindinis tikslas“, – „Euronews“ sakė Švedijos visuomenės sveikatos agentūros projektų vadovė Madeleine Larsson.
Vis dėlto didžioji atsakomybės dalis vis dar tenka tėvams. O daktarė J. Kerth pateikė keletą patarimų šeimoms, norinčioms sumažinti ekrano laiką dėl geresnės sveikatos ir savijautos.
Suaugusieji taip pat priklausomi nuo telefonų
Maži vaikai mokosi iš pavyzdžio, o, pasak J. Kerth, „suaugusieji taip pat dažnai yra priklausomi nuo savo telefonų“.
Ji rekomenduoja tėvams sąmoningai riboti savo ekrano laiką – pavyzdžiui, nuspręsti nebeprisijungti prie interneto po vakarienės, net jei dar liko neatsakytų laiškų.
Nustatant bendrus ekrano laiko tikslus visai šeimai, o ne vien vaikams, lengviau užsitikrinti jų pritarimą ir bendradarbiavimą.
Rekomenduojama palaikyti atvirą dialogą
Visiškas socialinių tinklų, išmaniųjų telefonų ar vaizdo žaidimų draudimas gali turėti priešingą efektą – uždrausti dalykai tampa dar patrauklesni.
„Svarbu kalbėtis apie tai, kodėl tam tikras turinys internete yra įdomus, kodėl kai kurie žaidimai traukia labiau nei kiti ir kokios gali būti jų pasekmės“, – pabrėžia J. Kerth.
Vietoj visiško draudimo ji siūlo atvirai, atsižvelgiant į vaiko amžių, paaiškinti savo susirūpinimą ir priežastis, kodėl nustatomos tam tikros taisyklės – pavyzdžiui, draudimas naudoti telefonus lovoje, kad pagerėtų miegas.
J. Kerth pataria tokias diskusijas pradėti jau nuo ketverių metų.
Ne visas laikas prie ekrano yra blogas
PSO rekomenduoja, kad vaikai iki penkerių metų prie ekrano praleistų ne daugiau kaip vieną valandą per dieną.
Vokietijos ir Prancūzijos medicinos organizacijos pataria dar griežčiau – iki trejų metų vaikai išvis neturėtų naudotis ekranais.
Rekomendacijos vyresniems vaikams ir paaugliams skiriasi, tačiau ekspertai sutaria: kuo mažiau laiko prie ekrano, tuo geriau.
Vis dėlto verta pripažinti, kad ne visas ekrano laikas yra vienodas.
„Yra daugybė interaktyvių ir edukacinių žaidimų, kurie skatina aktyvų, o ne pasyvų įsitraukimą“, – sako J. Kerth.
Be to, J. Kerth siūlo tiesiogiai paklausti vaikų ir paauglių, kaip jie norėtų praleisti laiką, likusį po ekrano laiko apribojimų.
Kad vaikai neatsiskirtų nuo bendraamžių, ji rekomenduoja juos skatinti prisijungti prie sporto komandų ar kitų grupinių veiklų – geriausia tokių, kuriose ekranų naudojimas nėra skatinamas.
