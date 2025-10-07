Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europos šalis ketina uždrausti naudotis socialiniais tinklais vaikams iki 15 metų

2025-10-07 18:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 18:55

Danijos vyriausybė nori uždrausti jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams naudotis socialiniais tinklais. Ministrė pirmininkė Mettė Frederiksen antradienį parlamente paskelbė apie atitinkamą įstatymo projektą.

Danija ketina uždrausti naudotis socialiniais tinklais vaikams iki 15 metų

2

Draudimas galiotų virtinei socialinių tinklų. Tačiau tėvams bus suteikta galimybę leisti savo vaikams naudotis socialiniais tinklais jau nuo 13 metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Telefonai ir socialiniai tinklai iš mūsų vaikų atima vaikystę“, – kalbėjo M. Frederiksen. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad 60 proc. danų berniukų ir jaunuolių nuo 11 iki 19 metų savo laisvalaikį veikiau leidžia namuose, o ne susitikdami su draugais.

Kada įstatymo projektas bus pateiktas, premjerė nepasakė. Ji taip pat nenurodė, kaip draudimas bus kontroliuojamas.

Ir kitos šalys planuoja amžiaus ribojimus naudotis socialiniais tinklais. O Australijos parlamentas jau 2024 m. pabaigoje priėmė įstatymą, draudžianti jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims naudoti tokiomis platformomis, kaip „TikTok“, „Facebook“ ar „Instagram“.

ES ypač Graikija siekia vieningo amžiaus ribojimo. 

