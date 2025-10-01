Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Analizė: su Rusija susijęs tanklaivis dronų incidentų Danijoje metu plaukiojo prie šalies krantų

2025-10-01 18:22 / šaltinis: BNS
2025-10-01 18:22

Naujienų agentūros AFP trečiadienį atlikta laivų sekimo svetainės „VesselFinder" duomenų analizė parodė, kad Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis, siejamas su neatpažintais dronais virš Danijos, rugsėjo 22–25 dienomis plaukė prie šios šalies krantų.

Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis BNS Foto

Naujienų agentūros AFP trečiadienį atlikta laivų sekimo svetainės „VesselFinder“ duomenų analizė parodė, kad Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis, siejamas su neatpažintais dronais virš Danijos, rugsėjo 22–25 dienomis plaukė prie šios šalies krantų.

0

Su Benino vėliava plaukiojantis naftos tanklaivis „Boracay“, pastatytas 2007 metais ir dar žinomas pavadinimu „Pushpa“, jau kelias dienas stovi išmetęs inkarą prie Sen Nazero miesto Vakarų Prancūzijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau trečiadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Paryžius šiuo metu tiria „rimtus nusikaltimus“, susijusius su Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaiviu.

Tačiau jis nepatvirtino pranešimų, kad šis tanklaivis yra susijęs su paslaptingais dronų skrydžiais Danijoje.

Maskva kaltinama tuo, kad naudojasi senstančių tanklaivių „šešėliniu laivynu“ siekdama apeiti Vakarų šalių įvestas sankcijas dėl 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.

Prancūzijos valdžios institucijos anksčiau trečiadienį nurodė, kad atlieka tyrimą dėl Atlante prie pakrantės inkarą išmetusio „Boracay“.

Bresto prokuratūra pranešė, kad pradėjo tyrimą gavusi Prancūzijos karinio jūrų laivyno pranešimą.

Specializuotos interneto svetainės „The Maritime Executive“ duomenimis, „Boracay“ ir keli kiti laivai galėjo būti naudojami kaip dronų paleidimo platformos arba valstybės institucijų klaidinimui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mette Frederiksen (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Danijos premjerė: Europa atsidūrė pavojingiausioje situacijoje nuo Antrojo pasaulinio karo (3)
Dronas (nuotr. SCANPIX)
Šiaurės Vokietijoje, netoli Danijos, pastebėti keli dronai (8)

