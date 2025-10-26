Socialinių tinklų žvaigždė įklimpo į skandalą: tokių kaltinimų nesitikėjo niekas

Jauna turinio kūrėja ne tik reklamuodavo kanapių vartojimą, bet, kaip įtaria tyrėjai, ir pati platino narkotikus tarp sekėjų.
Sulaikyta draugės namuose
Kaip praneša „The Sun“, Melissa Said buvo sulaikyta draugės namuose Itapua rajone, Bahijos sostinėje Salvadora. Įtariama, kad ji vadovavo grupei, užsiimančiai kanapių platinimu ir pinigų plovimu šiaurės rytų Brazilijoje.
Pareigūnai atliko kratas penkiose vietose, susijusiose su influencere ir jos aplinka. Operacijos metu, pavadintos „Erva Afetiva“ (liet. „Žolės meilė“), buvo sulaikyti dar keli įtariami bendrininkai San Paule ir netoli Salvadores.
Pasak Bahijos valstijos Narkotikų prevencijos ir kontrolės departamento vadovo Ernandeso Junioro, „pagrindinis operacijos tikslas – sustabdyti narkotikų prekybą, o pagrindinė figūra – influencerė, skatinanti nusikalstamą veiklą ir narkotikų vartojimą“.
Policija teigia radusi grynųjų pinigų, elektroninių įrenginių, automobilių bei dokumentų, liudijančių apie įtartinas finansines operacijas. Vieno iš įtariamųjų namuose aptikta 1,4 kilogramo narkotinių medžiagų.
Aptikta narkotikų
Tyrėjai taip pat nurodė, kad dar 2024 metais Melissa buvo sulaikyta oro uoste, kai pas ją aptikta narkotikų. Nors tuo metu ji buvo paleista, nuo tada policija stebėjo jos veiklą.
Įtariama, kad ji socialiniuose tinkluose skatino vartoti kanapes ir dalijosi patarimais, kaip išvengti sulaikymo keliaujant su narkotikais.
Melissa, kuri karjerą socialiniuose tinkluose pradėjo 2022 metais kartu su savo vyru, turinio kūrėju Tássio Bacelaru, išgarsėjo po jo mirties 2023 m. spalį, kai vyras žuvo motociklo avarijoje.
Jos paskutinė „Instagram“ žinutė prieš dingstant buvo vaizdo įrašas, kuriame ji kalbėjo apie marihuanos legalizaciją ir, kaip spėjama, rūkė nežinomą medžiagą.
Jei nuomonės formotuojos kaltės įrodymai pasitvirtins, jai gali grėsti iki 25 metų kalėjimo.
