Mokslo ir žinių dienos proga Gerda socialiniuose tinkluose paviešino įrašą.
Gerdos Žemaitės gyvenime – svarbi diena
Moteris rugsėjo 1-osios šventėje įsiamžino su sūnumi, kuris pradėjo lankyti priešmokyklinę klasę.
G. Žemaitės sūnus Nikolas mokysis mokykloje „Eureka“.
Įrašu moteris neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Su Mokslo ir žinių diena!“ – sekėjus pasveikino G. Žemaitė.
Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, svarbiai šventei G. Žemaitė itin gražiai prisiderino prie mėlynus džinsus ir languotus marškinėlius dėvėjusio sūnaus – moteris pasipuošė mėlynu švarku ir languotu sijonu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!