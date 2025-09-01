Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gerdos Žemaitės gyvenime – svarbi diena

2025-09-01 17:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 17:52

Šiandien, rugsėjo 1-ąją, mokyklos ir universitetai prisipildė šurmulio, o mokiniai bei studentai grįžo į klases ir auditorijas kupini vilčių bei naujų tikslų. Ši diena buvo svarbi ir „TV pagalbos“ gelbėtojai Gerdai Žemaitei, kurios sūnus Nikolas pradėjo lankyti priešmokyklinę klasę.

1

Mokslo ir žinių dienos proga Gerda socialiniuose tinkluose paviešino įrašą.

Gerdos Žemaitės gyvenime – svarbi diena

Moteris rugsėjo 1-osios šventėje įsiamžino su sūnumi, kuris pradėjo lankyti priešmokyklinę klasę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Žemaitės sūnus Nikolas mokysis mokykloje „Eureka“.

Įrašu moteris neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Su Mokslo ir žinių diena!“ – sekėjus pasveikino G. Žemaitė.

Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, svarbiai šventei G. Žemaitė itin gražiai prisiderino prie mėlynus džinsus ir languotus marškinėlius dėvėjusio sūnaus – moteris pasipuošė mėlynu švarku ir languotu sijonu. 

 

