„Moselle Open“ turnyre Mece – istorinis Sačko žygis, Bubliko pralaimėjimas ir Gastono pasitraukimas

Pirmojo seto dešimtajame geime A. Bublikas iššvaistė 3 „set pointus“, o kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir palūžo. Antrajame sete V. Sačko didesnių vilčių neturėjo, bet trečiajame ženkliai pagerino žaidimą savo padavimų metu, o seto pabaigoje kūrėsi „match pointus“ paduodant varžovui. Jei dešimtajame geime A. Bublikas dar išsigelbėjo, tai dvyliktajame pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.
Buvusi 6-oji pasaulio raketė italas Matteo Berrettini (ATP-63) pateko į ketvirtfinalį, 7:6 (7:5), 6:3 įveikdamas Australijos atstovą Aleksandrą Vukičių (ATP-87). A. Vukičius prieš tai pateikė staigmeną, kai 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (10:8) nugalėjo prancūzą Corentiną Moutet (ATP-31).
Prancūzas Hugo Gastonas (ATP-98) 6:4, 0:6 pralaimėjo prieš vokietį Danielį Altmaierį (ATP-46), kai atsisakė tęsti mačą dėl traumos. Mačas buvo sustabdytas po H. Gastono smūgio į vieną iš ekranų. Tuomet skelbta, kad dvikova bus pratęsta po pusvalandžio. Visgi, prancūzo savijauta nepagerėjo ir jis galiausiai atsisakė tęsti mačą.
Play temporarily stopped on Centre Court at the Metz ATP 250.
Something wrong with the LED lights on the roof.
Hugo Gaston vs Daniel Altmaier 6-4, 0-6.
Hugo Gaston gets emotional during the changeover.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Mece prizų fondą sudaro 569,035 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
