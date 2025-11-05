 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

„Moselle Open“ turnyre Mece – istorinis Sačko žygis, Bubliko pralaimėjimas ir Gastono pasitraukimas

2025-11-05 23:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 23:32

Mece (Prancūzija) vykstančiame ATP 250 serijos „Moselle Open“ vyrų teniso turnyre stebuklus ir toliau kuria ukrainietis Vitalijus Sačko (ATP-222). Pirmu ukrainiečiu, laimėjusiu bent vieną ATP turo pagrindinio etapo mačą nuo 2021 m., tapęs V. Sačko nesustojo ir aštuntfinalyje, kuriame 7:5, 3:6, 7:5 patiesė pagrindinį favoritą Kazachstano atstovą Aleksandrą Bubliką (ATP-13).

Vitalijus Sačko ir Hugo Gastonas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Mece (Prancūzija) vykstančiame ATP 250 serijos „Moselle Open“ vyrų teniso turnyre stebuklus ir toliau kuria ukrainietis Vitalijus Sačko (ATP-222). Pirmu ukrainiečiu, laimėjusiu bent vieną ATP turo pagrindinio etapo mačą nuo 2021 m., tapęs V. Sačko nesustojo ir aštuntfinalyje, kuriame 7:5, 3:6, 7:5 patiesė pagrindinį favoritą Kazachstano atstovą Aleksandrą Bubliką (ATP-13).

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmojo seto dešimtajame geime A. Bublikas iššvaistė 3 „set pointus“, o kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir palūžo. Antrajame sete V. Sačko didesnių vilčių neturėjo, bet trečiajame ženkliai pagerino žaidimą savo padavimų metu, o seto pabaigoje kūrėsi „match pointus“ paduodant varžovui. Jei dešimtajame geime A. Bublikas dar išsigelbėjo, tai dvyliktajame pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

REKLAMA
REKLAMA

Buvusi 6-oji pasaulio raketė italas Matteo Berrettini (ATP-63) pateko į ketvirtfinalį, 7:6 (7:5), 6:3 įveikdamas Australijos atstovą Aleksandrą Vukičių (ATP-87). A. Vukičius prieš tai pateikė staigmeną, kai 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (10:8) nugalėjo prancūzą Corentiną Moutet (ATP-31).

REKLAMA

Prancūzas Hugo Gastonas (ATP-98) 6:4, 0:6 pralaimėjo prieš vokietį Danielį Altmaierį (ATP-46), kai atsisakė tęsti mačą dėl traumos. Mačas buvo sustabdytas po H. Gastono smūgio į vieną iš ekranų. Tuomet skelbta, kad dvikova bus pratęsta po pusvalandžio. Visgi, prancūzo savijauta nepagerėjo ir jis galiausiai atsisakė tęsti mačą.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Mece prizų fondą sudaro 569,035 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų