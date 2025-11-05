 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Viliui Gaubui dvejetų varžybos Limoje baigėsi nė neprasidėjusios

2025-11-05 13:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 13:22

Limoje (Peru) prasidėjo ATP „Challenger“ serijos „Igma Open“ vyrų teniso turnyro pagrindinis etapas, kurio starte 20-metis Vilius Gaubas (ATP-128) per 1 val. 34 min. 4:6, 3:6 nusileido 21-erių Gonzalo Bueno (ATP-218) iš Peru.

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

Limoje (Peru) prasidėjo ATP „Challenger" serijos „Igma Open" vyrų teniso turnyro pagrindinis etapas, kurio starte 20-metis Vilius Gaubas (ATP-128) per 1 val. 34 min. 4:6, 3:6 nusileido 21-erių Gonzalo Bueno (ATP-218) iš Peru.

1

V. Gaubui už dalyvavimą vienetų varžybose atiteko 1045 JAV doleriai.

Lietuvis Limoje planavo dalyvauti ir dvejetų varžybose. Po burtų traukimo buvo skelbiama, kad V. Gaubas su libaniečiu Hady Habibu pirmajame rate bandys nugalėti argentinietį Federico Agustiną Gomezą ir venesuelietį Luisą Davidą Martinezą. Visgi, neseniai pranešta, jog šis mačas neįvyks.

TAIP PAT SKAITYKITE:

H. Habibas informavo turnyro organizatorius, jog dėl kairiojo kelio skausmų dvejetuose nedalyvaus. Tuo pačiu šansą žaisti dvejetuose prarado ir V. Gaubas.

Vienetuose H. Habibas pagrindinio etapo pirmojo rato mačą laimėjo po 2 pratęsimų ir pateko į aštuntfinalį, kuriame kol kas neatsisakė žaisti.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Limoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

