 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičiaus žinutė Italijos teniso federacijos prezidentui: „Nežinau, iš kur Binaghi ištraukė tokią informaciją“

2025-11-05 13:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 13:14

Atėnuose (Graikija) tęsiasi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras, kuriame sėkmingai startavo serbas Novakas Djokovičius (ATP-5), aštuntfinalyje 7:6 (7:3), 6:1 įveikęs čilietį Alejandro Tabilo (ATP-89).

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

Atėnuose (Graikija) tęsiasi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras, kuriame sėkmingai startavo serbas Novakas Djokovičius (ATP-5), aštuntfinalyje 7:6 (7:3), 6:1 įveikęs čilietį Alejandro Tabilo (ATP-89).

REKLAMA
1

N. Djokovičius jau pirmajame geime turėjo du „break pointus“, bet jų nerealizavo, o per visą likusį setą žaidėjai neturėjo galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Pratęsime N. Djokovičius anksti išsiveržė į priekį (3:0), o vėliau savo persvarą dar padidino. A. Tabilo pratęsime nepelnė nė taško po varžovo padavimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje čilietis susikūrė vienintelį „break pointą“, tačiau jį pralaimėjo. Vėliau N. Djokovičius ėmė visiškai dominuoti korte, laimėjo 5 geimus iš eilės ir net 20 iš 23 taškų.

REKLAMA
REKLAMA

Iki šio mačo A. Tabilo galėjo pasigirti itin retu rodikliu teniso pasaulyje. Čilietis buvo laimėjęs abu tarpusavio susitikimus prieš serbą (2024 m. Romoje ir 2025 m. Monake). Tiesa, abu minėti mačai vyko ant grunto, o Atėnuose žaidžiama ant kietos dangos.

REKLAMA

Po mačo su čiliečiu N. Djokovičius paneigė Italijos teniso federacijos prezidento Angelo Binaghi paskleistą informaciją neva serbas garantuotai keliaus į Turiną (Italija) ir dalyvaus „ATP Finals“ turnyre.

„Nežinau, iš kur Binaghi ištraukė tokią informaciją. Nei aš, nei mano komanda jam tokios informacijos tikrai neteikė. Aš sprendimą dėl žaidimo Turine priimsiu po turnyro Atėnuose“, – sakė serbas.

Ketvirtfinalyje N. Djokovičius žais su portugalu Nuno Borgesu (ATP-47).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudaro 766,715 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų