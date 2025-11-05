Djokovičiaus žinutė Italijos teniso federacijos prezidentui: „Nežinau, iš kur Binaghi ištraukė tokią informaciją“

N. Djokovičius jau pirmajame geime turėjo du „break pointus“, bet jų nerealizavo, o per visą likusį setą žaidėjai neturėjo galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Pratęsime N. Djokovičius anksti išsiveržė į priekį (3:0), o vėliau savo persvarą dar padidino. A. Tabilo pratęsime nepelnė nė taško po varžovo padavimų.
Antrojo seto pradžioje čilietis susikūrė vienintelį „break pointą“, tačiau jį pralaimėjo. Vėliau N. Djokovičius ėmė visiškai dominuoti korte, laimėjo 5 geimus iš eilės ir net 20 iš 23 taškų.
Iki šio mačo A. Tabilo galėjo pasigirti itin retu rodikliu teniso pasaulyje. Čilietis buvo laimėjęs abu tarpusavio susitikimus prieš serbą (2024 m. Romoje ir 2025 m. Monake). Tiesa, abu minėti mačai vyko ant grunto, o Atėnuose žaidžiama ant kietos dangos.
Po mačo su čiliečiu N. Djokovičius paneigė Italijos teniso federacijos prezidento Angelo Binaghi paskleistą informaciją neva serbas garantuotai keliaus į Turiną (Italija) ir dalyvaus „ATP Finals“ turnyre.
„Nežinau, iš kur Binaghi ištraukė tokią informaciją. Nei aš, nei mano komanda jam tokios informacijos tikrai neteikė. Aš sprendimą dėl žaidimo Turine priimsiu po turnyro Atėnuose“, – sakė serbas.
Ketvirtfinalyje N. Djokovičius žais su portugalu Nuno Borgesu (ATP-47).
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudaro 766,715 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
