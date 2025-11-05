 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Barcelona“ prieš „Brugge“ sugebėjo iškovoti tik tašką

2025-11-05 23:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 23:59

Netikėtai taškus UEFA Čempionų lygoje prarado „Barcelona“.

Lamine`as Yamalis | Scanpix nuotr.

Netikėtai taškus UEFA Čempionų lygoje prarado „Barcelona“.

REKLAMA
0

Katalonai išvykoje 3:3 pabaigė rungtynes su „Brugge“.

Šiose rungtynėse „Barcelona“ tris kartus atsiliko ir visus tris kartus lygino rezultatą. Daug progų pasižymėti turėjusios abi ekipos iš visos savo gerbėjus nudžiugino po tris kartus.

Belgus į priekį kartą išvedė Nicolo Tresoldi, o dukart – Carlosas Forbsas. Tuo tarpu „Barcelona“ gretose įvarčius pelnė Ferranas Torresas ir Lamine`as Yamalis, o Christosas Tzolis kamuolį nukreipė į savo vartų tinklą.

Po lygiųjų „Barcelona“ turnyrinėje lentelėje žengia 11. Jų kraityje – 7 taškai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų