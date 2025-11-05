„Barcelona“ prieš „Brugge“ sugebėjo iškovoti tik tašką

Katalonai išvykoje 3:3 pabaigė rungtynes su „Brugge“.
Šiose rungtynėse „Barcelona“ tris kartus atsiliko ir visus tris kartus lygino rezultatą. Daug progų pasižymėti turėjusios abi ekipos iš visos savo gerbėjus nudžiugino po tris kartus.
Belgus į priekį kartą išvedė Nicolo Tresoldi, o dukart – Carlosas Forbsas. Tuo tarpu „Barcelona“ gretose įvarčius pelnė Ferranas Torresas ir Lamine`as Yamalis, o Christosas Tzolis kamuolį nukreipė į savo vartų tinklą.
Po lygiųjų „Barcelona“ turnyrinėje lentelėje žengia 11. Jų kraityje – 7 taškai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!