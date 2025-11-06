Didžiosios Britanijos krepšininkai sulaukė leidimo priimti Lietuvą pasaulio čempionato atrankoje

FIBA nusprendė atšaukti suspendavimą Didžiosios Britanijos krepšinio federacijai ir lapkričio 27 d. bus pasiruošusi priimti Lietuvos rinktinę.
Didžiosios Britanijos krepšinis FIBA sankcijų buvo sulaukęs dėl problemų klubiniame krepšinyje, kai federacija įkūrė naują vietinę lygą. Federacijos įgaliojimai licencijuoti vietines pirmenybes išlieka sustabdyti.
