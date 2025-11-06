 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Didžiosios Britanijos krepšininkai sulaukė leidimo priimti Lietuvą pasaulio čempionato atrankoje

2025-11-06 20:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 20:07

Nežinomybė gaubusi pasaulio čempionato atrankos rungtynes Londone tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos – išsklaidyta.

Didžiosios Britanijos rinktinė namuose priims Lietuvą (FIBA Europe nuotr.)

0

FIBA nusprendė atšaukti suspendavimą Didžiosios Britanijos krepšinio federacijai ir lapkričio 27 d. bus pasiruošusi priimti Lietuvos rinktinę.

Didžiosios Britanijos krepšinis FIBA sankcijų buvo sulaukęs dėl problemų klubiniame krepšinyje, kai federacija įkūrė naują vietinę lygą. Federacijos įgaliojimai licencijuoti vietines pirmenybes išlieka sustabdyti.

