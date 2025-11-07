 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dominikas Juras užėmė 16-ą vietą pasaulio jaunių fechtavimo taurės etape

2025-11-07 12:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 12:02

Stambule (Turkija) surengtas pasaulio jaunių ir jaunimo fechtavimo taurės etapas, kuriame buvo kovojama rapyromis.

EFC nuotr. | Organizatorių nuotr.

Stambule (Turkija) surengtas pasaulio jaunių ir jaunimo fechtavimo taurės etapas, kuriame buvo kovojama rapyromis.

REKLAMA
0

Jaunių vaikinų varžybose Dominikas Juras pateko į 9-ą atrankos grupę. Ten lietuvis laimėjo 2 kovas iš 5 ir nelengvai iškovojo bilietą į atkrintamąsias varžybas.

Dominikas Juras atkrintamosiose varžybose gavo 70-ą reitingo numerį, bet tai jam nesutrukdė nugalėti daugybės aukščiau reitinguotų varžovų: lietuvis 15:4 sutriuškino egiptietį Kareemą Naeemą, 15:9 nugalėjo 6-ą pagal skirstymą neutralų atletą Dmitrijų Tančuką ir 15:6 pranoko Thaddaeusą Tedą Lee iš Singapūro. Tik aštuntfinalyje lietuvis 11:15 pralaimėjo Kanados atstovui Jasonui Yu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galutinėje įskaitoje Dominikas Juras užėmė 16-ą vietą tarp 112 dalyvių.

Jaunimo kategorijoje kovėsi du lietuviai. Dominikas Juras 12-oje grupėje laimėjo 3 kovas iš 6, o Danielius Juras 39-oje grupėje pasiekė 4 pergales ir patyrė 2 pralaimėjimus. Deja, atkrintamosios varžybos lietuviams buvo nesėkmingos: Danielius 14:15 pralaimėjo kinui Nuo Chenui, o Dominikas 9:15 nusileido Dariusui Yu Binui Chengui iš Singapūro.

Danielius Juras bendroje įskaitoje buvo 145-as, o Dominikas Juras – 172-as tarp net 304 fechtuotojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų