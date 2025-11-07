Dominikas Juras užėmė 16-ą vietą pasaulio jaunių fechtavimo taurės etape

Jaunių vaikinų varžybose Dominikas Juras pateko į 9-ą atrankos grupę. Ten lietuvis laimėjo 2 kovas iš 5 ir nelengvai iškovojo bilietą į atkrintamąsias varžybas.
Dominikas Juras atkrintamosiose varžybose gavo 70-ą reitingo numerį, bet tai jam nesutrukdė nugalėti daugybės aukščiau reitinguotų varžovų: lietuvis 15:4 sutriuškino egiptietį Kareemą Naeemą, 15:9 nugalėjo 6-ą pagal skirstymą neutralų atletą Dmitrijų Tančuką ir 15:6 pranoko Thaddaeusą Tedą Lee iš Singapūro. Tik aštuntfinalyje lietuvis 11:15 pralaimėjo Kanados atstovui Jasonui Yu.
Galutinėje įskaitoje Dominikas Juras užėmė 16-ą vietą tarp 112 dalyvių.
Jaunimo kategorijoje kovėsi du lietuviai. Dominikas Juras 12-oje grupėje laimėjo 3 kovas iš 6, o Danielius Juras 39-oje grupėje pasiekė 4 pergales ir patyrė 2 pralaimėjimus. Deja, atkrintamosios varžybos lietuviams buvo nesėkmingos: Danielius 14:15 pralaimėjo kinui Nuo Chenui, o Dominikas 9:15 nusileido Dariusui Yu Binui Chengui iš Singapūro.
Danielius Juras bendroje įskaitoje buvo 145-as, o Dominikas Juras – 172-as tarp net 304 fechtuotojų.
