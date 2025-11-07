 
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dominykas Dirkstys ragina paremti Sergejų Maslobojevą: „Gal už tai atblokuos mano „instagram“, yra tema“

2025-11-07 13:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 13:03

Lietuvos kovinio sporto legenda – Sergejus Maslobojevas – tęsia kovą už ringo ribų ir bando įrodyti savo nekaltumą po teigiamo dopingo testo.

Dominykas Dirkstys – Naglis Kanišauskas kovos akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Lietuvos kovinio sporto legenda – Sergejus Maslobojevas – tęsia kovą už ringo ribų ir bando įrodyti savo nekaltumą po teigiamo dopingo testo.

0

Daugkartinis pasaulio čempionas pripažino, kad šioje kovoje jau nuėjo „apie du trečdalius kelio“, bet įvairūs tyrimai ir teisinės paslaugos kainuoja labai brangiai. S. Maslobojevui teko atidėti svajonę pastatyti namą, o visos jo santaupos buvo skirtos siekiant įrodyti savo nekaltumą.

Trečiadienį S. Maslobojevas jautria žinute kreipėsi į savo gerbėjus: „Jei džiūgavote, kai po mano pergalių kilo Lietuvos vėliava, jei tikite manimi ir tikite mano nekaltumu, nelikite nuošalyje, o prisijunkite prie mano „KuvaldaTeam“, prisidėkite finansiškai ir užbaikime šį sunkų kelią kartu. Tai istorija ne tik apie mane ir mano vardą – tai istorija apie Lietuvos sporto garbę.“

Kiek vėliau „instagram story“ žinute pasidalino ir su S. Maslobojevu ne itin sutariantis kovotojas Dominykas Dirkstys, kuris savo 24-ojo gimtadienio proga pasiūlė savo sirgaliams paaukoti S. Maslobojevui.

„Jei planavot man ką nors dovanot – geriau įmeskit Maslobojevui į sąskaitą. Gal už tai atblokuos mano „instagram“, yra tema. Ačiū, iki“, – jau išnykusioje „instagram story“ rašė D. Dirkstys.

