Dominykas Dirkstys ragina paremti Sergejų Maslobojevą: „Gal už tai atblokuos mano „instagram“, yra tema“

Daugkartinis pasaulio čempionas pripažino, kad šioje kovoje jau nuėjo „apie du trečdalius kelio“, bet įvairūs tyrimai ir teisinės paslaugos kainuoja labai brangiai. S. Maslobojevui teko atidėti svajonę pastatyti namą, o visos jo santaupos buvo skirtos siekiant įrodyti savo nekaltumą.
Trečiadienį S. Maslobojevas jautria žinute kreipėsi į savo gerbėjus: „Jei džiūgavote, kai po mano pergalių kilo Lietuvos vėliava, jei tikite manimi ir tikite mano nekaltumu, nelikite nuošalyje, o prisijunkite prie mano „KuvaldaTeam“, prisidėkite finansiškai ir užbaikime šį sunkų kelią kartu. Tai istorija ne tik apie mane ir mano vardą – tai istorija apie Lietuvos sporto garbę.“
Kiek vėliau „instagram story“ žinute pasidalino ir su S. Maslobojevu ne itin sutariantis kovotojas Dominykas Dirkstys, kuris savo 24-ojo gimtadienio proga pasiūlė savo sirgaliams paaukoti S. Maslobojevui.
„Jei planavot man ką nors dovanot – geriau įmeskit Maslobojevui į sąskaitą. Gal už tai atblokuos mano „instagram“, yra tema. Ačiū, iki“, – jau išnykusioje „instagram story“ rašė D. Dirkstys.
