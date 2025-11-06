 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Samuelis Šorochovas: „Kristupui dar anksti stoti prieš tokio lygio kovotoją kaip aš“

2025-11-06 12:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 12:34

Artėjant lapkričio 14-tos dienos MMA Bushido‘99“ turnyrui Vilniaus „TwinsBet“ arenoje, įtampa tarp lietuvių kovotojų auga. Karatė kudo atstovas Kristupas Jančiauskas stos prieš Samuelį Šorochovą.

Samuelis Šorochovas | Organizatorių nuotr.

Artėjant lapkričio 14-tos dienos MMA Bushido‘99“ turnyrui Vilniaus „TwinsBet“ arenoje, įtampa tarp lietuvių kovotojų auga. Karatė kudo atstovas Kristupas Jančiauskas stos prieš Samuelį Šorochovą.

REKLAMA
0

Patyręs, daugybę kartų ringe matytas kovotojas, žino, ką reiškia žengti po šviesomis, kai žiūrovų akys nukreiptos į tave. Todėl ir šįkart jis neslepia pasitikėjimo savimi. Samuelis kalba be užuolankų: „Labai džiaugiuosi gavęs galimybę vėl parodyti, ką sugebu, kaip patobulėjau ir kokį stilių atradau. Manau Kristupui dar anksti stoti į ringą prieš tokio lygio kovotoją kaip aš, jis gerai jaučia distanciją ir turi greitį, bet matau ir spragas – mažiau fizinės jėgos, nuspėjamumas, netinkamų smūgių pasirinkimas. Bus įdomu pamatyti, kaip jis atlaikys mano spaudimą. Nejaučiu spaudimo – šiuo metu nematau, kad jis turėtų realių galimybių laimėti “.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būsimos kovos taktika, pasak Samuelio, aiški, net brutaliai paprasta: „Tiek mano, tiek ir trenerio požiūris į taktiką paprastas – išmušti varžovą iš pusiausvyros, neleisti jam patogiai jaustis ringe ir stengtis atrasti spragą, kad kovą būtų galima užbaigti anksčiau laiko“.

REKLAMA
REKLAMA

Šorochovas neslepia, kad laukia stipraus pasirodymo. „Ačiū Kristupui, jog sutiko su manimi kovoti. Žinau, kad jis turės savo sirgalių, aš turėsiu savus – bus tikrai karšta. Manau, tai bus geriausia vakaro kova.“

Daugiau informacijos apie artėjantį turnyrą www.bushido.lt

Bilietus į renginį galima įsigyti bilietai.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų