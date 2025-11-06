Samuelis Šorochovas: „Kristupui dar anksti stoti prieš tokio lygio kovotoją kaip aš“

Patyręs, daugybę kartų ringe matytas kovotojas, žino, ką reiškia žengti po šviesomis, kai žiūrovų akys nukreiptos į tave. Todėl ir šįkart jis neslepia pasitikėjimo savimi. Samuelis kalba be užuolankų: „Labai džiaugiuosi gavęs galimybę vėl parodyti, ką sugebu, kaip patobulėjau ir kokį stilių atradau. Manau Kristupui dar anksti stoti į ringą prieš tokio lygio kovotoją kaip aš, jis gerai jaučia distanciją ir turi greitį, bet matau ir spragas – mažiau fizinės jėgos, nuspėjamumas, netinkamų smūgių pasirinkimas. Bus įdomu pamatyti, kaip jis atlaikys mano spaudimą. Nejaučiu spaudimo – šiuo metu nematau, kad jis turėtų realių galimybių laimėti “.
Būsimos kovos taktika, pasak Samuelio, aiški, net brutaliai paprasta: „Tiek mano, tiek ir trenerio požiūris į taktiką paprastas – išmušti varžovą iš pusiausvyros, neleisti jam patogiai jaustis ringe ir stengtis atrasti spragą, kad kovą būtų galima užbaigti anksčiau laiko“.
Šorochovas neslepia, kad laukia stipraus pasirodymo. „Ačiū Kristupui, jog sutiko su manimi kovoti. Žinau, kad jis turės savo sirgalių, aš turėsiu savus – bus tikrai karšta. Manau, tai bus geriausia vakaro kova.“
Daugiau informacijos apie artėjantį turnyrą www.bushido.lt
Bilietus į renginį galima įsigyti bilietai.lt
