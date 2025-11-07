Pijus Labutis pakviestas į „Mosconi Cup“: Lietuvos pulo žvaigždė prisijungs prie Europos rinktinės

P. Labutis buvo įtrauktas tarp 5 geriausių Europos pulo žaidėjų. Jo komandos draugais šiemet taps tikros pulo legendos: Jaysonas Shaw, Joshua Filleris, Davidas Alcaide ir jo geras bičiulis Moritzas Neuhausenas.
„Mosconi Cup“ – ne eilinis turnyras. Tai prestižiškiausias pulo metų renginys, kurį stebi šimtai tūkstančių, o gal net milijonai žiūrovų visame pasaulyje.
Introducing the 44th man to don the Blue and Yellow of Team Europe... 🤩
Pijus Labutis will make his #MosconiCup debut this December at Alexandra Palace 🇱🇹🏆
Lithuania's Hanoi Open champion takes his platform on the world stage 🙌 pic.twitter.com/DA4UXTGAc8— Matchroom Pool (@MatchroomPool) November 6, 2025
„Visus metus sunkiai dirbau dėl šio jausmo. Pirmą kartą patekau į „Mosconi Cup“ turnyrą! Bus nuostabu užbaigti metus išpildant savo svajonę“, – rašė P. Labutis.
„Mosconi Cup“ turnyras vyks gruodžio 3-6 dienomis Londone (Didžioji Britanija). Tai bus jau 32-as toks turnyras. Iki šiol europiečiai nugalėjo 17 kartų, amerikiečiai – 13, o sykį buvo sužaista lygiosiomis.
