  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pijus Labutis pakviestas į „Mosconi Cup“: Lietuvos pulo žvaigždė prisijungs prie Europos rinktinės

2025-11-07 12:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 12:54

Geriausias Lietuvos pulo žaidėjas Pijus Labutis sulaukė išskirtinio pripažinimo. Lietuvis buvo pakviestas į „Mosconi Cup“ turnyrą, kuriame atstovaus Europos pulo rinktinei, žaisiančiai prieš amerikiečius.

Pijus Labutis triumfavo „Hanoi Open Pool Championship“ turnyre | Organizatorių nuotr.

Geriausias Lietuvos pulo žaidėjas Pijus Labutis sulaukė išskirtinio pripažinimo. Lietuvis buvo pakviestas į „Mosconi Cup" turnyrą, kuriame atstovaus Europos pulo rinktinei, žaisiančiai prieš amerikiečius.

0

P. Labutis buvo įtrauktas tarp 5 geriausių Europos pulo žaidėjų. Jo komandos draugais šiemet taps tikros pulo legendos: Jaysonas Shaw, Joshua Filleris, Davidas Alcaide ir jo geras bičiulis Moritzas Neuhausenas.

„Mosconi Cup“ – ne eilinis turnyras. Tai prestižiškiausias pulo metų renginys, kurį stebi šimtai tūkstančių, o gal net milijonai žiūrovų visame pasaulyje.

„Visus metus sunkiai dirbau dėl šio jausmo. Pirmą kartą patekau į „Mosconi Cup“ turnyrą! Bus nuostabu užbaigti metus išpildant savo svajonę“, – rašė P. Labutis.

„Mosconi Cup“ turnyras vyks gruodžio 3-6 dienomis Londone (Didžioji Britanija). Tai bus jau 32-as toks turnyras. Iki šiol europiečiai nugalėjo 17 kartų, amerikiečiai – 13, o sykį buvo sužaista lygiosiomis.

