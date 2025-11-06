Kurtieji atletai į deflimpines žaidynes išlydėti jausmingais palinkėjimais

Palydėti sportininkų taip pat atvyko švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Seimo narė, Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkė, olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) partneriai, kurčiųjų bendruomenės atstovai.
Iškilmės buvo pradėtos valstybės himnu, kuris simboliškai buvo atliktas gestų kalba.
Šalies vadovas palydėtuvių ceremoniją pradėjo Trispalvės įteikimu šalies delegacijos kapitonui Vyteniui Ivaškevičiui, žaidynėse atstovausiančiam ketvirtą kartą.
G. Nausėda pasidžiaugė galėdamas palydėti klausos negalią turinčius sportininkus į 25-ąsias kurčiųjų vasaros žaidynes.
„100 metų prabėgo nuo pirmųjų, kurtiesiems skirtų žaidynių. Ir tikrai nuostabu, kad šią istorinę akimirką jūs pasitinkate, kaip stipri ir vieninga visos Lietuvos komanda. Jau ne kartą yra parodyta, kiek gali pasiekti lietuviškas ryžtas ir ištvermė. Savo pavyzdžiu parodėte, kad sportas vienija, ugdo ir įkvepia. Neabejoju, kad kelionė į Tokijų jums suteiks dar daugiau pasididžiavimo ir pasididžiavimo visa Lietuva“, – teigė Prezidentas.
Pirmoji ponia D. Nausėdienė pastebėjo, kad kurčiųjų žaidynėse sportas taps universalia kalba, jungsiančią įvairias bendruomenes ir tautas iš viso pasaulio.
„Jūsų kelionė ne tik simbolizuoja lietuvių talentą ir ryžtą varžytis, drąsą, bet ir įtrauktį. Jūsų atkaklumas rodo gerą pavyzdį visiems, kai kiekvienas žmogus gali siekti savo svajonių ir tikslų, įveikti iššūkius ir nuolat tobulėti. Sportas – tai bendrystė, pasitikėjimas. Brangūs sportininkai, esate pavyzdys visai Lietuvai. Tokijo žaidynės – proga parodyti pasauliui, ką reiškia olimpinė dvasia, sportinis atkaklumas ir širdies jėga. Didžiausias prašymas – nugalėkite jaudulį. Tegul jūsų kelionė į Japoniją bus pilna džiaugsmo, įkvėpimo, vienybės ir naujų atradimų“, – palinkėjo D. Nausėdienė.
LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas sportininkų vardu pasidžiaugė, kad klausos negalią turintys atletai priimti valstybės širdyje.
„Lietuvos kurčiųjų sporto istorija rašoma valia, atkaklumu ir tikėjimu savimi. Todėl klausos negalią turinčių sportininkų metraštis – su gilia ir turtinga istorija, kurioje gausybė įspūdingų pergalių, kalnai laimėtų medalių ir neperskaitomai ilgas titulų sąrašas. Kiekviena mūsų atletų pergalė – įrodymas, kad tyla gali būti stipresnė už triukšmą. Šiandien, kai Lietuva susiduria su iššūkiais, mes – sportininkai pasirenkame vienybę. Manome, kad sportas turi jungti, o ne skirti. Mes tylime – bet mūsų darbai ir tyli veikla skamba garsiau nei žodžiai“, – teigė LKSK vadovas.
E. Kriūnas pranešė, kad į žaidynes Lietuva deleguos septynių sporto šakų atstovus – krepšininkus (vyrus ir moteris), tinklininkes, lengvaatlečius, badmintonininkus, orientacininkus, stalo tenisininkus ir imtynininką.
„Pastaraisiais metais sportininkams ir treneriams buvo sudarytos visos sąlygos kuo geriau pasiruošti žaidynėms. Ir jie padirbėjo iš širdies. Lauksime rezultatų, kuriais galėtų didžiuotis Lietuvos Prezidentas, šalies kurčiųjų sporto komitetas, visa Lietuva“, – pabrėžė E. Kriūnas.
V. Ivaškevičius, kalbėdamas Prezidentūroje, pasidžiaugė, jam suteikta garbe būti Lietuvos kurčiųjų sportininkų delegacijos kapitonu, o vasaros kurčiųjų žaidynių atidarymo iškilmėse – vėliavnešiu.
„Mūsų sportininkų vardu pažadu, kad Tokijo deflimpinėse žaidynėse stengsimės kuo geriau ir garbingiau atstovauti Lietuvai, šalies kurčiųjų sportui. Man tai bus 4-osios klausos negalią turinčių sportininkų svarbiausios keturių metų ciklo varžybos. Nuo Sofijos deflimpiados, rutulio stūmimo sektoriuje nuolat šturmavau čempionišką aukštumą. 2013-aisiais ir 2017-aisiais tapęs vicečempionu, pastarosiose deflimpinėse žaidynėse Brazilijoje man pavyko iškovoti auksą. Negana to, paskutiniu bandymu pasiekiau du naujus – pasaulio ir vasaros žaidynių – rekordus“, – savo sėkmingos karjeros akimirkas priminė delegacijos kapitonas.
Anot V. Ivaškevičiaus, pastaraisiais metais akivaizdžiai į gerą pusę pasikeitė valstybės požiūris į kurčiųjų sportą, todėl LKSK gali sudaryti geras sąlygas treniruotis ir rungtyniauti.
„Intensyviai ir pagal planą ruošęsi Japonijos deflimpiadai, stengsimės Tekančios Saulės šalyje džiuginti tokiais pat pasiekimais. O atstovaudamas visai Lietuvos delegacijai, noriu pažadėti, kad kurtieji atletai atiduos visas jėgas, išnaudos visą meistriškumą pergalėms ir medaliams pasiekti, kad iš Japonijos skrietų geros žinios“, – gestais visą tekstą perteikė tituluotasis stipruolis.
Palydų iškilmės buvo baigtos sportininkų ir Lietuvos Prezidento bei Pirmosios ponios fotosesija, maloniu pabendravimu neoficialioje aplinkoje. Deflimpinės žaidynės Japonijos sostinėje – Tokijuje vyks lapkričio 15–26 dienomis. Laukiama apie 3 tūkst. sportininkų ir dar tiek pat lydinčio personalo iš maždaug 80 valstybių. Medalių dalybos vyks 21 sporto šakoje.
