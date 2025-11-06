Tragedija NFL: gyvybę sau atėmė jaunas žaidėjas

Komanda ketvirtadienį išplatino pranešimą, tačiau mirties priežasties nenurodė.
„Su didžiuliu liūdesiu „Cowboys“ praneša, kad M. Kneelandas tragiškai mirė šį rytą. Marshawnas buvo mylimas komandos draugas ir mūsų organizacijos narys. Mūsų mintys ir maldos dėl Marshawno yra su jo mergina Catalina ir jo šeima“, – paskelbė klubas.
M. Kneelandui buvo 24-eri.
„Cowboys“ suteikė visiems žaidėjams, treneriams ir personalui galimybę gauti psichologinę pagalbą. Žaidėjai šiuo metu turi poilsio savaitę ir iki pirmadienio treniruotės nenumatytos.
Policijos duomenimis, trečiadienį apie 22.39 val. pareigūnai buvo iškviesti padėti Teksaso visuomenės saugumo departamentui surasti automobilį, kuris nuo patrulių pabėgo per persekiojimą ir įvažiavo į miestą.
Pareigūnai rado sudužusį M. Kneelando automobilį. Pagal pranešimą, M. Kneelandas pabėgo iš įvykio vietos pėsčiomis, o pareigūnai ieškojo jo, pasitelkę tarnybinius šunis ir dronus.
Maždaug po trijų valandų M. Kneelandas buvo rastas su, kaip manoma, savo paties padaryta šautine žaizda. Ieškant jo, pareigūnai gavo informacijos, kad M. Kneelandas „reiškė savižudiškas mintis“.
M. Kneelando agentas Jonathanas Perzley jo mirtį apibūdino kaip „skausmą, kurio neįmanoma įvardinti žodžiais“.
„Esu sugniuždytas patvirtinti, kad mano klientas ir artimiausias draugas M.Kneelandas praėjusią naktį mirė, – sakė J. Perzley. – Mačiau, kaip jis nuo vilties kupino vaikino Vakarų Mičigane, turėjusio didelę svajonę, tapo gerbiamu profesionalu „Cowboys“ komandoje. Marshawnas atiduodavo savo širdį kiekvienam veiksmui, kiekvienai treniruotei ir kiekvienai akimirkai aikštėje. Prarasti žmogų, turėjusį tokį talentą, dvasią ir gerumą, yra skausmas, kurį vos galiu apibūdinti žodžiais.
Man skauda širdį dėl jo šeimos, komandos draugų ir visų, kurie jį mylėjo, ir tikiuosi, kad visi jie pajus visos futbolo bendruomenės palaikymą šiuo neįsivaizduojamai sunkiu laikotarpiu. Prašau suteikti jo artimiesiems tiek privatumo ir užuojautos, kiek jiems reikia, gedint šios milžiniškos netekties.“
M. Kneelandas buvo „Cowboys“ 56-asis šaukimas iš Vakarų Mičigano 2024 metais.
Pastaraisiais metais „Cowboys“ kelis kartus yra patyrę ir daugiau tragedijų sezono metu. 2012 metais gynėjas Jerry Brownas žuvo automobilio avarijoje, kurioje vairavo komandos draugas Joshas Brentas. 2020 metais vienas trenerių Markas Paulas mirė dieną prieš rungtynes, patyręs ūminį sveikatos sutrikimą.
