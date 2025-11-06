Lietuvos jaunieji šokėjai pasiekė ketvirtfinalį pasaulio Lotynų Amerikos šokių čempionate

Dovydas Labutis ir Miglė Pravilonytė (Kauno „Duetas” ir Vilniaus „Ratuto”) pateko į ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 19 vietą. Paskutiniame ture, Dovydui ir Miglei, remiantis teisėjų vertinimu, geriausiai sekėsi samba, čia čia čia ir džiaivas. Tuo tarpu kita mūsų šalies pora, Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „TenDance”), užėmė 38/39 vietą. Aštunfinalyje jiems geriausiai sekėsi samba.
Pasaulio čempionais tapo Tizio Tiago Dominguesas da Silva ir Isabell Zagorje iš Vokietijos. Sidabro medaliai atiteko Yelysei Babianui ir Irinai Ioanai Dobre iš Rumunijos, o bronzos medaliai – Tymoteuszui Korczykui ir Olgai Stachowiak iš Lenkijos.
Čempionato dalyvius vertino tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos, Vokietijos, Izraelio ir Italijos atstovų.
