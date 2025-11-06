 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunieji šokėjai pasiekė ketvirtfinalį pasaulio Lotynų Amerikos šokių čempionate

2025-11-06 10:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 10:37

Kitą dieną po suaugusiųjų standartinių šokių pasaulio čempionato Sibiu mieste, Rumunijoje, vyko WDSF jaunių II Lotynų Amerikos šokių pasaulio čempionatas. Varžybose dalyvavo 54 stipriausios jaunių poros iš viso pasaulio, tarp kurių ir Lietuvos atstovai.

LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kitą dieną po suaugusiųjų standartinių šokių pasaulio čempionato Sibiu mieste, Rumunijoje, vyko WDSF jaunių II Lotynų Amerikos šokių pasaulio čempionatas. Varžybose dalyvavo 54 stipriausios jaunių poros iš viso pasaulio, tarp kurių ir Lietuvos atstovai.

REKLAMA
0

Dovydas Labutis ir Miglė Pravilonytė (Kauno „Duetas” ir Vilniaus „Ratuto”) pateko į ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 19 vietą. Paskutiniame ture, Dovydui ir Miglei, remiantis teisėjų vertinimu, geriausiai sekėsi samba, čia čia čia ir džiaivas. Tuo tarpu kita mūsų šalies pora, Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „TenDance”), užėmė 38/39 vietą. Aštunfinalyje jiems geriausiai sekėsi samba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio čempionais tapo Tizio Tiago Dominguesas da Silva ir Isabell Zagorje iš Vokietijos. Sidabro medaliai atiteko Yelysei Babianui ir Irinai Ioanai Dobre iš Rumunijos, o bronzos medaliai – Tymoteuszui Korczykui ir Olgai StachowiakLenkijos.

Čempionato dalyvius vertino tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos, Vokietijos, Izraelio ir Italijos atstovų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų