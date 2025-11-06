Penkiakovininkai sezoną pradeda LSU laboratorijose: mokslas padeda siekti aukščiausių rezultatų

Remiantis tyrimų rezultatais, kiekvienam sportininkui bus parengta individualizuota treniruočių programa, kuri padės siekti aukščiausių rezultatų.
„LSU laboratorijose testuojame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės atstovus – vertiname raumenų jėgą, ištvermę, vikrumą ir kitus rodiklius. Gavus duomenis, mokslininkai parengia ataskaitas, kurias treneriai naudoja planuodami treniruotes,“ – teigia LSU Sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslininkas Mantas Mickevičius.
Pasak mokslininkų, sportininkų tyrimų rezultatai tampa svarbiu tiltu tarp mokslo ir sporto. Jie leidžia tiksliau stebėti sportininkų pažangą, išvengti traumų ir parinkti efektyviausius treniruočių metodus. Tokia duomenimis grįsta sistema užtikrina, kad sportininkai pasiektų aukščiausią sportinę formą tinkamu metu – artėjant svarbiausioms varžyboms.
„Mes ką tik grįžome iš atostogų ir pradedame naują sezoną. Atlikti testai parodys, kokioje sportinėje formoje esame dabar ir ką reikia tobulinti. Po kelių mėnesių matysime, ką pasiekėme ir kur dar turime tobulėti,“ – kalbėjo šiuolaikinės penkiakovės atstovas Titas Puronas.
LSU Sporto mokslo ir inovacijų institute nuolat atliekami įvairūs sportininkų testavimai. LSU mokslininkai yra sukaupę ne tik ilgametę patirtį, bet ir naujausią įrangą. Ja testuojami individualūs sportininkai ar komandos.
