 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sėkmingas Lietuvos šokėjų savaitgalis WDSF varžybose Drezdene

2025-11-06 10:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 10:39

Lapkričio 1–2 dienomis Drezdene (Vokietijoje) vyko WDSF varžybos. Lietuvos sportininkai šiame turnyre pasirodė itin sėkmingai, buvo iškovota pergalė ir prizinės vietos.

LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 1–2 dienomis Drezdene (Vokietijoje) vyko WDSF varžybos. Lietuvos sportininkai šiame turnyre pasirodė itin sėkmingai, buvo iškovota pergalė ir prizinės vietos.

REKLAMA
0

WDSF Rising Stars Lotynų Amerikos šokių grupėje, kurioje varžėsi 15 porų, Kipras Burneikis ir Smiltė Barysaitė (Kauno „Tvistas“) tapo varžybų nugalėtojais, užtikrintai aplenkę visus konkurentus. Antrąją vietą užėmė Sanderis Daamenas ir Anna Tovmasyan iš Nyderlandų, o trečiąją – Oleksandras Androsovychius ir Anastasiia Herasymchuk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puikų pasirodymą Lietuvos duetas pakartojo ir WDSF International Open suaugusiųjų Lotynų Amerikos šokių grupėje, kurioje varžėsi 26 poros. Šiose varžybose Kipras ir Smiltė pateko į finalą ir užėmė trečiąją vietą. Nugalėtojais tapo Ericas Mariusas Nitu ir Lisha Wang iš Vokietijos, o antrąją vietą užėmė taip pat Vokietijos šokėjai – Danielis Schmuckas ir Irina Elena Tudorache.

Sėkmingai pasirodė Tomas Rimkus ir Nerija Surblytė (Kauno „Kaspinas“), WDSF Senjorai II standartinių šokių grupėje pelnydami antrąją vietą. Nugalėtojais tapo Serhiijus Shulha ir Olha Shulha iš Nyderlandų, o trečiąją vietą užėmė Gatis Simsonas ir Julija Simsone iš Latvijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų