Sėkmingas Lietuvos šokėjų savaitgalis WDSF varžybose Drezdene

WDSF Rising Stars Lotynų Amerikos šokių grupėje, kurioje varžėsi 15 porų, Kipras Burneikis ir Smiltė Barysaitė (Kauno „Tvistas“) tapo varžybų nugalėtojais, užtikrintai aplenkę visus konkurentus. Antrąją vietą užėmė Sanderis Daamenas ir Anna Tovmasyan iš Nyderlandų, o trečiąją – Oleksandras Androsovychius ir Anastasiia Herasymchuk.
Puikų pasirodymą Lietuvos duetas pakartojo ir WDSF International Open suaugusiųjų Lotynų Amerikos šokių grupėje, kurioje varžėsi 26 poros. Šiose varžybose Kipras ir Smiltė pateko į finalą ir užėmė trečiąją vietą. Nugalėtojais tapo Ericas Mariusas Nitu ir Lisha Wang iš Vokietijos, o antrąją vietą užėmė taip pat Vokietijos šokėjai – Danielis Schmuckas ir Irina Elena Tudorache.
Sėkmingai pasirodė Tomas Rimkus ir Nerija Surblytė (Kauno „Kaspinas“), WDSF Senjorai II standartinių šokių grupėje pelnydami antrąją vietą. Nugalėtojais tapo Serhiijus Shulha ir Olha Shulha iš Nyderlandų, o trečiąją vietą užėmė Gatis Simsonas ir Julija Simsone iš Latvijos.
