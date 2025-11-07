„Warner Bros. Discovery“ didina žiemos sporto transliacijų pasiūlą – dėmesys rogučių sportui

Rogučių varžybos bus transliuojamos visais WBD kanalais ir platformomis Europoje kartu su lokalizuojamu turiniu ir komentarais. Tiesiogines transliacijas žiūrovai galės stebėti per „Eurosport“ kanalą, kuris jau 35 metus savo auditorijai transliuoja žiemos sportą. Be to, WBD skaitmeninės platformos, įskaitant Eurosport.com ir TNTSports.co.uk, kurios kartu pasiekia daugiau nei 28 mln. vartotojų per mėnesį – visus metus dalinsis istorijomis apie rogučių sportą ir jo atletus.
Rogučių sportas tampa svarbia WBD 2025-2026 metų sezono žiemos sporto pasiūlos dalimi, o bendrovė planuoja dar glaudesnį ilgalaikį bendradarbiavimą su FIL, artėjant 2030 m. Prancūzijos Alpių žiemos olimpinėms žaidynėms. Šiuo metu WBD žiemos sporto portfelį sudaro 13 skirtingų sporto šakų – nuo kalnų slidinėjimo, biatlono iki šuolių su slidėmis bei visos Pasaulio taurės ir čempionatų varžybos. Taip pat visų 116 medalių rungčių transliacijos iš artėjančių Milano Kortinos žiemos žaidynių.
„Esame žinomi kaip žiemos sporto namai – jau daugelį dešimtmečių didžiuojamės savo atsidavimu pasakoti istorijas apie daugiau sporto šakų, varžybų ir atletų nei bet kuris kitas transliuotojas. Džiaugiamės bendradarbiavimu su FIL, kuris leis įtraukti rogučių Pasaulio taurės varžybas į mūsų sustiprintą žiemos sporto pasiūlą. Rogučių sportas taps mūsų kelio į Milano–Kortinos 2026 m. olimpines žaidynes dalimi, suteikdamas dar daugiau galimybių įtraukti žiūrovus po įspūdingų 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių, kuriose pasiekėme rekordinę auditoriją“, – sako „WBD. Sports Europe“ sporto teisių įsigijimo ir sindikacijos vyresnysis viceprezidentas Trojanas Paillotas.
„Ši partnerystė leidžia mums pasiekti ištikimus sirgalius Europos tradiciniuose rogučių sporto regionuose. Gerai žinomo „Eurosport“ prekės ženklo ir pasaulinio „discovery+“ bei „HBO Max“ pasiekiamumo derinys yra svarbus žingsnis didesnio matomumo, profesionalumo ir sporto patrauklumo link“, – priduria FIL prezidentas
Svarbiausi 2025-2026 m. FIL rogučių sporto sezono renginiai (dirbtinio ledo trasa / FIL pasaulio taurė ir žiemos olimpinės žaidynės):
• 2025 m. gruodžio 5–7 d. – Insbrukas-Iglsas, Austrija
• 2025 m. gruodžio 11–13 d. – Park Sitis, JAV
• 2025 m. gruodžio 19–21 d. – Leik Plesidas, JAV
• 2026 m. sausio 2–4 d. – Sigulda, Latvija
• 2026 m. sausio 9–11 d. – Vinterbergas, Vokietija
• 2026 m. sausio 16–18 d. – Oberhofas, Vokietija
• 2026 m. sausio 23–25 d. – Kionigsė, Vokietija
• 2026 m. vasario 7–12 d. – Milano–Kortinos žiemos olimpinės žaidynės, Italija
• 2026 m. vasario 27 – kovo 1 d. – Sent Moricas-Celerina, Šveicarija
• 2026 m. kovo 6–8 d. – Altenbergas, Vokietija
Išsamios tiesioginės transliacijos internetu bus prieinamos ir „HBO Max“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje internetu ir per išskirtinį partnerį „Go 3“ bei „discovery+“, Lietuvoje pasiekiamu per „Telia Play“.
