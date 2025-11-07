„Formulė 1“: ar Oscaras Piastri vėl aplenks Lando Norrisą?

Bendrojoje įskaitoje į priekį išsiveržė „McLaren“ komandos pilotas Lando Norrisas. Jo sąskaitoje – 357 taškai. Britas vienu tašku aplenkė ekipos draugą australą Oscarą Piastri.
Prie šių lenktynininkų grėsmingai artėja „Red Bull“ pilotas Maxas Verstappenas. Jis nuo lyderio atsilieka 36 taškais. Daugelis specialistų prognozuoja, kad Nyderlandų sportininkas puikiai pasirodys Brazilijoje ir dar labiau padidins intrigą čempionate.
M. Verstappenas labai komfortabiliai jaučiasi San Paulo „Interlagos“ trasoje. Jis čia triumfavo ir pernai, ir užpernai. Brazilijoje jis nugalėjo ir 2019-aisiais. Praėjusiais metais šiam „Red Bull“ pilotui aplenkti visus varžovus nesutrukdė ir lietus. Sinoptikai prognozuoja, kad šį sekmadienį, kai vyks lenktynės, lietaus tikimybė yra 50 proc. Pilotams reikės įveikti 71 ratą – iš viso beveik 306 kilometrus.
Buvęs „Formulės 1“ vadovas Bernie Ecclestone‘as įsitikinęs, kad „McLaren“ stengiasi, jog čempionu taptų L. Norrisas. Tuo labai nepatenkintas O. Piastri. Pasak B. Ecclestone‘o, taip vyksta dėl rinkodaros. Mat, jo nuomone, Didžiosios Britanijos lenktynininkas yra charizmatiškesnis ir populiaresnis už australą – L. Norrisas labiau tinka reklamuoti komandą dėl savo įvaizdžio. O. Piastri pastarąjį kartą laimėjo seniai – 15-ame etape Nyderlanduose.
Konstruktorių įskaitoje – didžiulė intriga, kuri komanda užims antrąją vietą. Jau seniai nugalėtojo vardą užsitikrino „McLaren“. Tuo tarpu trys ekipos žengia koja kojon. „Ferrari“ turi 356 taškus, „Mercedes“ – 355, „Red Bull“ – 346.
Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“ televiziją
Lapkričio 7 d.
16.25 val. pirmoji treniruotė,
20.25 val. sprinto kvalifikacija.
Lapkričio 8 d.
15.55 val. sprintas,
20.00 val. kvalifikacija.
Lapkričio 9 d.
18.45 val. lenktynės.
