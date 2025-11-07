 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulė 1“: ar Oscaras Piastri vėl aplenks Lando Norrisą?

2025-11-07 12:33
2025-11-07 12:33

„Formulės 1“ varžybose toliau vyksta įnirtinga kova dėl čempiono titulo. Šį savaitgalį bus surengtas 21-as etapas iš 24 – San Paulo „Grand Prix“.

Oscaras Piastri ir Lando Norrisas | Scanpix nuotr.

„Formulės 1" varžybose toliau vyksta įnirtinga kova dėl čempiono titulo. Šį savaitgalį bus surengtas 21-as etapas iš 24 – San Paulo „Grand Prix".

0

Bendrojoje įskaitoje į priekį išsiveržė „McLaren“ komandos pilotas Lando Norrisas. Jo sąskaitoje – 357 taškai. Britas vienu tašku aplenkė ekipos draugą australą Oscarą Piastri.

Prie šių lenktynininkų grėsmingai artėja „Red Bull“ pilotas Maxas Verstappenas. Jis nuo lyderio atsilieka 36 taškais. Daugelis specialistų prognozuoja, kad Nyderlandų sportininkas puikiai pasirodys Brazilijoje ir dar labiau padidins intrigą čempionate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Verstappenas labai komfortabiliai jaučiasi San Paulo „Interlagos“ trasoje. Jis čia triumfavo ir pernai, ir užpernai. Brazilijoje jis nugalėjo ir 2019-aisiais. Praėjusiais metais šiam „Red Bull“ pilotui aplenkti visus varžovus nesutrukdė ir lietus. Sinoptikai prognozuoja, kad šį sekmadienį, kai vyks lenktynės, lietaus tikimybė yra 50 proc. Pilotams reikės įveikti 71 ratą – iš viso beveik 306 kilometrus.

Buvęs „Formulės 1“ vadovas Bernie Ecclestone‘as įsitikinęs, kad „McLaren“ stengiasi, jog čempionu taptų L. Norrisas. Tuo labai nepatenkintas O. Piastri. Pasak B. Ecclestone‘o, taip vyksta dėl rinkodaros. Mat, jo nuomone, Didžiosios Britanijos lenktynininkas yra charizmatiškesnis ir populiaresnis už australą – L. Norrisas labiau tinka reklamuoti komandą dėl savo įvaizdžio. O. Piastri pastarąjį kartą laimėjo seniai – 15-ame etape Nyderlanduose.

REKLAMA

Konstruktorių įskaitoje – didžiulė intriga, kuri komanda užims antrąją vietą. Jau seniai nugalėtojo vardą užsitikrino „McLaren“. Tuo tarpu trys ekipos žengia koja kojon. „Ferrari“ turi 356 taškus, „Mercedes“ – 355, „Red Bull“ – 346.

Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“ televiziją

Lapkričio 7 d.

16.25 val. pirmoji treniruotė,

20.25 val. sprinto kvalifikacija.

Lapkričio 8 d.

15.55 val. sprintas,

20.00 val. kvalifikacija.

Lapkričio 9 d.

18.45 val. lenktynės.

