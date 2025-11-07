 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Arnas Jokimčius iškovojo aukso medalį laisvųjų imtynių turnyre Mančesteryje

2025-11-07 12:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 12:11

Mančesteryje (Didžioji Britanija) pasibaigė UWW rango tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras „GB Grand Prix“. Lietuvos komandą sudarė du kelmiškiai ir vienas raseiniškis.

„Kelmė Wrestling“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Svorio kategorijoje iki 92 kg nugalėtoju tapo Arnas Jokimčius. Kelmiškis rezultatu 3:2 įveikė Puerto Riko atstovą Alaną Rafaelį Garcią Moralesą ir komandos draugą Ugnių Petrauską (10:0). Ugnius užėmė 3-ąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svorio kategorijoje iki 65 kg raseiniškis Elvinas Žakaitis iškovojo 3-ąją vietą. Raseiniškis įveikė anglą Alexą Kenney (pergalė mentėmis) ir Ibrahimą Bulguchevą (2:1) (Anglija), tačiau 1:14 pralaimėjo amerikiečiui Brody Dalasui Schmitui ir vengrui Markui Zemenui (1:8).

Turnyre dalyvavo sportininkai iš: Anglijos, JAV, Puerto Riko, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos.

