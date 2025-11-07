Arnas Jokimčius iškovojo aukso medalį laisvųjų imtynių turnyre Mančesteryje

Svorio kategorijoje iki 92 kg nugalėtoju tapo Arnas Jokimčius. Kelmiškis rezultatu 3:2 įveikė Puerto Riko atstovą Alaną Rafaelį Garcią Moralesą ir komandos draugą Ugnių Petrauską (10:0). Ugnius užėmė 3-ąją vietą.
Svorio kategorijoje iki 65 kg raseiniškis Elvinas Žakaitis iškovojo 3-ąją vietą. Raseiniškis įveikė anglą Alexą Kenney (pergalė mentėmis) ir Ibrahimą Bulguchevą (2:1) (Anglija), tačiau 1:14 pralaimėjo amerikiečiui Brody Dalasui Schmitui ir vengrui Markui Zemenui (1:8).
Turnyre dalyvavo sportininkai iš: Anglijos, JAV, Puerto Riko, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos.
