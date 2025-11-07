 
Lietuva

Paskelbta Lietuvos U-21 rinktinės sudėtis

2025-11-07 16:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 16:43

Lietuvos vaikinų U21 rinktinė lapkričio mėnesį pratęs pasirodymą 2027-ųjų Europos čempionato atrankos turnyre.

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U21 rinktinė lapkričio mėnesį pratęs pasirodymą 2027-ųjų Europos čempionato atrankos turnyre.

Roko Garasto treniruojama rinktinė lapkričio mėnesio viduryje sužais dar dvejas rungtynes. Lapkričio 13 dieną lietuviai išvykoje žais su Kroatijos rinktine, o lapkričio 18-ąją namuose lauks kova su Turkijos bendraamžiais.

Šios rungtynės lapkričio 18 dieną vyks LSC sporto komplekse „Druskininkai“. Jos prasidės 18 valandą, įėjimas į jas bus nemokamas.

Lietuvos rinktinė atrankoje kol kas per tris susitikimus yra surinkusi vieną tašką. Priminsime, kad mūsiškiai lygiosiomis sužaidė su Vengrija bei pralaimėjo Ukrainos ir Turkijos komandoms.

Lietuvos rinktinės treneris Rokas Garastas su štabu langui pakvietė šiuos žaidėjus:

Vartininkai

Klaidas Laukžemis („Sora Calcio“, Italija)

Vilius Šivickas (FK „Jonava“)

Julius Virvilas (FK „TransINVEST“)

Gynėjai

Nojus Audinis („Teplice“, Čekija)

Tautvydas Burdzilauskas (FK „Kauno Žalgiris“)

Eduardas Jurjonas (FK „Kauno Žalgiris“)

Naglis Paliušis (Alytaus „Dainava“)

Domas Slendzoka (FC „Hegelmann“)

Motiejus Šapola („Siracusa Calcio“, Italija)

Martynas Šetkus (FK „Žalgiris“)

Aironas Trakšelis (Klaipėdos „Neptūnas“)

Denis Ževžikovas (Alytaus „Dainava“)

Saugai

Maksim Andrejev (FK „Banga“)

Dovydas Druktenis (FK „Tauras“)

Ernestas Gudelevičius („Siracusa Calcio“, Italija)

Lukas Michelbrink („Energie Cottbus“, Vokietija)

Justas Paštukas (FC „Hegelmann“)

Nikita Pavlovskij („Be1“)

Dariuš Stankevičius (FK „Sūduva“)

Domantas Šluta („Be1“)

Puolėjai

Romualdas Jansonas (FC „Arouca“, Portugalija)

Tomas Stelmokas (FK „Kauno Žalgiris“)

Faustas Steponavičius (FK „Panevėžys“)

Lietuvos rinktinės lapkričio mėnesio tvarkaraštis:

Lapkričio 13 diena (ketvirtadienis)

18.00 val. Velika Gorica stadionas. Kroatija – Lietuva

Lapkričio 18 diena (antradienis)

18.00 val. LSC sporto kompleksas „Druskininkai“. Lietuva – Turkija

