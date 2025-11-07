Paskelbta Lietuvos U-21 rinktinės sudėtis

Roko Garasto treniruojama rinktinė lapkričio mėnesio viduryje sužais dar dvejas rungtynes. Lapkričio 13 dieną lietuviai išvykoje žais su Kroatijos rinktine, o lapkričio 18-ąją namuose lauks kova su Turkijos bendraamžiais.
Šios rungtynės lapkričio 18 dieną vyks LSC sporto komplekse „Druskininkai“. Jos prasidės 18 valandą, įėjimas į jas bus nemokamas.
Lietuvos rinktinė atrankoje kol kas per tris susitikimus yra surinkusi vieną tašką. Priminsime, kad mūsiškiai lygiosiomis sužaidė su Vengrija bei pralaimėjo Ukrainos ir Turkijos komandoms.
Lietuvos rinktinės treneris Rokas Garastas su štabu langui pakvietė šiuos žaidėjus:
Vartininkai
Klaidas Laukžemis („Sora Calcio“, Italija)
Vilius Šivickas (FK „Jonava“)
Julius Virvilas (FK „TransINVEST“)
Gynėjai
Nojus Audinis („Teplice“, Čekija)
Tautvydas Burdzilauskas (FK „Kauno Žalgiris“)
Eduardas Jurjonas (FK „Kauno Žalgiris“)
Naglis Paliušis (Alytaus „Dainava“)
Domas Slendzoka (FC „Hegelmann“)
Motiejus Šapola („Siracusa Calcio“, Italija)
Martynas Šetkus (FK „Žalgiris“)
Aironas Trakšelis (Klaipėdos „Neptūnas“)
Denis Ževžikovas (Alytaus „Dainava“)
Saugai
Maksim Andrejev (FK „Banga“)
Dovydas Druktenis (FK „Tauras“)
Ernestas Gudelevičius („Siracusa Calcio“, Italija)
Lukas Michelbrink („Energie Cottbus“, Vokietija)
Justas Paštukas (FC „Hegelmann“)
Nikita Pavlovskij („Be1“)
Dariuš Stankevičius (FK „Sūduva“)
Domantas Šluta („Be1“)
Puolėjai
Romualdas Jansonas (FC „Arouca“, Portugalija)
Tomas Stelmokas (FK „Kauno Žalgiris“)
Faustas Steponavičius (FK „Panevėžys“)
**********
Lietuvos rinktinės lapkričio mėnesio tvarkaraštis:
Lapkričio 13 diena (ketvirtadienis)
18.00 val. Velika Gorica stadionas. Kroatija – Lietuva
Lapkričio 18 diena (antradienis)
18.00 val. LSC sporto kompleksas „Druskininkai“. Lietuva – Turkija
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!