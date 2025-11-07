Liviu Antalis – antrą mėnesį iš eilės geriausias žaidėjas

Sudėjus tinklalaidžių vedėjų, komentatorių ir komandų kapitonų balsus, kuriuos pateikė su Lietuvos futbolo A lyga bendradarbiaujanti Profesionali futbolininkų asociacija (PFA), geriausiu spalio mėnesio žaidėju buvo pripažintas „Žalgirio“ atakų lyderis Liviu Antalis.
Tokio pat įvertinimo rumunas sulaukė ir rugsėjo mėnesį. Spalį žalgirietis per visas ketverias rungtynes pelnė po įvartį bei sykį atliko rezultatyvų perdavimą.
Vilniaus „Riterių“ strategas Gintautas Vaičiūnas sulaukė geriausio spalio mėnesio trenerio įvertinimo. Sostinės klubas per keturis mačus praleido vos 2 įvarčius, pasiekė porą pergalių ir du kartus sužaidė lygiosiomis.
Jaunų žaidėjų kategorijoje labiausiai pasižymėjo pastarajame rinktinių lange Mauritanijos rinktinėje debiutavęs Marijampolės „Sūduvos“ futbolininkas Amaras Haidara. Per keturis mačus spalį saugas pasižymėjo įvarčiu į Alytaus DFK „Dainava“ vartus.
Kovo, gegužės ir birželio mėnesį geriausiais žaidėjais tapo „Kauno Žalgirio“ futbolininkai – Amine‘as Benchaibas, Dejanas Georgijevičius bei Gratas Sirgėdas, balandį – Leo Ribeiro iš Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos, liepos–rugpjūčio mėnesiais – FA „Šiauliai“ atakų lyderis Eligijus Jankauskas.
Trenerių gretose kovą pasižymėjo „Sūduvai“ vadovaujantis Donatas Vencevičius, balandį – prie FA „Šiauliai“ vairo stovintis Dainis Kazakevičius. Gegužės ir birželio mėnesį laurus susižėrė „Kauno Žalgiryje“ besidarbuojantis Eivinas Černiauskas, liepos–rugpjūčio mėnesiais – su „Žalgiriu“ atsisveikinęs Vladimiras Čeburinas, rugsėjį – dabartinis šio klubo strategas Rolandas Džiaukštas.
Buvęs „Kauno Žalgirio“ atstovas Romualdas Jansonas geriausiu jaunuoju futbolininku buvo pripažintas kovą bei gegužę, balandį tokiu pasiekimu išsiskyrė DFK „Dainava“ palikęs Davoras Rakičius, birželį sužibėjo kitas dainaviečių puolėjas Krystianas Okoniewskis. Liepos–rugpjūčio mėnesiais įvertinimo sulaukė „Hegelmann“ puolėjas Kaderas Njoya Abdelas, o rugsėjį jo komandos draugas brazilas Wesley Gabrielis.
