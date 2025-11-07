 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Carlo Ancelotti atskleidė, kas šiemet laikomi pagrindiniais UEFA Čempionų lygos favoritais

2025-11-07 20:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 20:52

Carlo Ancelotti pasisakė apie UEFA Čempionų lygą ir jos favoritus.

Carlo Ancelotti | Scanpix nuotr.

Carlo Ancelotti pasisakė apie UEFA Čempionų lygą ir jos favoritus.

0

„Čempionų lygoje visada yra tie patys favoritai: Madrido „Real“, PSG, „Manchester City“ ir Miuncheno „Bayern“. Šį sezoną matėme rungtynes su daug įvarčių, tokie rezultatai kartais sumažina susidomėjimą. Nors grupių etapas buvo išplėstas, kad taptų įdomesnis, to nepastebime“, – sakė treneris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pabrėžė, jog varžybų nelygybė kai kuriais atvejais atitraukia dėmesį nuo konkurencijos. Pasak C. Ancelotti, nors buvo mėginimų padidinti turnyro patrauklumą, tikro proveržio nematyti.

„Liko keli elitiniai klubai, kurie dažnai dalijasi prizus, o kiti dažnai lieka tik svečiais.“

Įdomu, kad C. Ancelotti į savo favoritų sąrašą neįtraukė „Barcelona“ ar „Arsenal“, išreiškiant skeptišką požiūrį į jų galimybes šį sezoną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

