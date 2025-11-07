Carlo Ancelotti atskleidė, kas šiemet laikomi pagrindiniais UEFA Čempionų lygos favoritais

„Čempionų lygoje visada yra tie patys favoritai: Madrido „Real“, PSG, „Manchester City“ ir Miuncheno „Bayern“. Šį sezoną matėme rungtynes su daug įvarčių, tokie rezultatai kartais sumažina susidomėjimą. Nors grupių etapas buvo išplėstas, kad taptų įdomesnis, to nepastebime“, – sakė treneris.
Jis pabrėžė, jog varžybų nelygybė kai kuriais atvejais atitraukia dėmesį nuo konkurencijos. Pasak C. Ancelotti, nors buvo mėginimų padidinti turnyro patrauklumą, tikro proveržio nematyti.
„Liko keli elitiniai klubai, kurie dažnai dalijasi prizus, o kiti dažnai lieka tik svečiais.“
Įdomu, kad C. Ancelotti į savo favoritų sąrašą neįtraukė „Barcelona“ ar „Arsenal“, išreiškiant skeptišką požiūrį į jų galimybes šį sezoną.
