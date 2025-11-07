Lietuvos jaunių rankinio rinktinė po atkaklios kovos liko už Europos čempionato finalinio etapo ribos

Lietuviai čempionato pradžioje net 16:39 pralaimėjo Čekijai, bet greitai sugebėjo atsitiesti ir jau antrajame ture 34:31 nugalėjo Estiją. Lemiamame trečiojo turo mače mūsiškiai po dramatiškos kovos 32:33 nusileido Izraeliui. Likus žaisti porą minučių rezultatas dar buvo lygus (31:31), bet tada svečiai pelnė 2 įvarčius be atsako ir lietuviams neliko laiko išsigelbėjimui.
Būtent Čekija (6 tšk.) ir Izraelis (4 tšk.) pateko į finalinį etapą. Lietuva (2 tšk.) ir Estija (0 tšk.) atrankos neįveikė.
Tarp lietuvių šiame čempionate išsiskyrė Šarūnas Vižinis. Jis dviejuose mačuose iš trijų buvo rezultatyviausias rinktinės žaidėjas, į Izraelio vartus įmetė net 12 įvarčių, o iš viso per atranką pasižymėjo 21 tiksliu metimu. Mače su estais lyderio vaidmenį buvo perėmęs Maksimas Paškovskis, pelnęs 9 įvarčius.
