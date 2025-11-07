 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Lietuvos jaunių rankinio rinktinė po atkaklios kovos liko už Europos čempionato finalinio etapo ribos

2025-11-07 15:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 15:24

Klaipėdoje vyko Europos jaunių (iki 18 metų) čempionato atrankos E grupės turnyras, kuriame netoli bilieto į finalinį etapą liko Lietuvos rinktinė.

rankinis.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Klaipėdoje vyko Europos jaunių (iki 18 metų) čempionato atrankos E grupės turnyras, kuriame netoli bilieto į finalinį etapą liko Lietuvos rinktinė.

REKLAMA
0

Lietuviai čempionato pradžioje net 16:39 pralaimėjo Čekijai, bet greitai sugebėjo atsitiesti ir jau antrajame ture 34:31 nugalėjo Estiją. Lemiamame trečiojo turo mače mūsiškiai po dramatiškos kovos 32:33 nusileido Izraeliui. Likus žaisti porą minučių rezultatas dar buvo lygus (31:31), bet tada svečiai pelnė 2 įvarčius be atsako ir lietuviams neliko laiko išsigelbėjimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtent Čekija (6 tšk.) ir Izraelis (4 tšk.) pateko į finalinį etapą. Lietuva (2 tšk.) ir Estija (0 tšk.) atrankos neįveikė.

Tarp lietuvių šiame čempionate išsiskyrė Šarūnas Vižinis. Jis dviejuose mačuose iš trijų buvo rezultatyviausias rinktinės žaidėjas, į Izraelio vartus įmetė net 12 įvarčių, o iš viso per atranką pasižymėjo 21 tiksliu metimu. Mače su estais lyderio vaidmenį buvo perėmęs Maksimas Paškovskis, pelnęs 9 įvarčius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų