Pergalių seriją pratęsę „Granito“ rankininkai neleido „Varsai“ išlipti iš duobės

Per ketverias rungtynes 6 taškus iškovoję kauniečiai pakilo į trečią vietą. Po šešerių rungtynių 2 taškus turintys alytiškiai yra paskutiniai septinti.
Laikinojoje sostinėje vykusių rungtynių pradžia svečiams nieko blogo nežadėjo. „Varsa-Stronglasas“ greit nurūko į priekį 6:1. Bet vos įpusėjus pirmam kėliniui, „Granitas-Karys“ pasivijo varžovus 9:9. Prieš pat pertrauką kauniečiai susikrovė didžiausią persvarą rungtynėse 17:12.
Antro kėlinio pradžią svečiai laimėjo 6:2 ir švieslentėje vėl degė lygus rezultatas 19:19. Į tai „Granitas-Karys“ atsakė keturiais įvarčiais iš eilės ir vėl atitrūko 23:19. Tokį pranašumą kauniečiai išlaikė beveik iki pat rungtynių pabaigos. Nors paskutinėmis minutėmis alytiškiai priartėjo iki dviejų įvarčių, pavyti varžovus jiems pritrūko laiko.
„Rungtynės buvo labai sunkios, ypač jų pradžia, kai vyrams reikėjo laiko apsiprasti su tuo fiziškumu, kokį Alytaus komanda pasiūlė gynyboje. Bet mūsų didelis noras ir jaunatviškumas davė didelį impulsą ir pavyko nugalėti labiau patyrusius varžovus. Labai patiko mūsų darbas gynyboje. Aišku, buvo klaidų, bet po jų dažnai gelbėjo vartininkas“, – komentavo „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas.
Lemiamais momentais ne kartą komandą gelbėjęs vartininkas Ignas Maciulevičius atrėmė net 16-a varžovų metimų ir tapo svarbiu „Granito-Kario“ pergalės kalviu.
„Vartai buvo didžiulis sėkmės faktorius. Prieš tai dvejas rungtynes sekėsi kitam mūsų vartininkui Oskarui Jasudui, o Ignas gavo mažiau pasireikšti. Bet dabar jis gavo progą ir ją išnaudojo maksimaliai bei labai daug prisidėjo prie pergalės“, – teigė „Granito-Kario“ treneris.
Puolime nugalėtojus į priekį vedė Simas Butkus. Rezultatyviausių LRL žaidėjų sąraše į antrą vietą pakilęs S. Butkus pelnė 8 įvarčius. Ernestas Guogis prie pergalės pridėjo 6 įvarčius, Benediktas Labutis ir Marius Kairys įmetė po 5 įvarčius.
Alytaus komandai Tadas Stankevičius pelnė 10 įvarčių, Žygimantas Micevičius – 5, Arminas Stankūnas, Karolis Grigas ir Manvydas Lazauskas – po 3. Šeimininkams pavyko pristabdyti rezultatyviausią šio sezono „Varsos-Stronglaso“ žaidėją, dar praėjusį sezoną „Granito-Kario“ marškinėlius vilkėjusį Nedą Buronko, kuris surinko tik 2 įvarčius.
Prieš sezoną ženkliai atjaunėjusio „Granito-Kario“ treneris tikina, kad tikėjosi tokio sėkmingo komandos žaidimo, tačiau tuo pačiu sako, jog tai tik sezono pradžia.
„Asmeniškai tikėjausi, kad mūsų komandai pavyks demonstruoti gerą žaidimą. Tik galbūt nesitikėjau, kad tokį žaidimą pradėsime rodyti jau taip greitai. Aš visada tikiu ir prieš sezoną vyrams sakiau, kad jeigu norėsim, jeigu dirbsim, tai neabejotinai pavyks, nes kai stengiesi, visada pavyksta. Bet čia dar tik trejos laimėtos rungtynės. Vėliau bus dar visko. Aš, kaip treneris, žiūriu rungtynes po rungtynių. Šiandien pasidžiaugsim pergale, o rytoj jau reikia ruoštis kitoms rungtynėms“, – sakė jau šeštą sezoną „Granitą-Karį“ treniruojantis V. Grosas.
Kovos Lietuvos rankinio lygoje atsinaujins po daugiau nei dviejų savaičių pertraukos. Lapkričio 8 d. uostamiestyje vyks taškų dar nepraradusių čempionato lyderių dvikova – Klaipėdos „Dragūnas“ priims Vilniaus „Šviesą“. Lyderiams ant kulnų lipantis „Granitas-Karys“ savo aikštelėje susitiks su šeštoje pozicijoje esančia Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!