Ukrainos rinktinės treneris apie Lietuvos rankininkes: „Lietuvės gali nustebinti – jas daug kas nuvertina, bet tai gera komanda“

Ukrainos rinktinė, kaip ir Lietuvos, Europos čempionato atrankos turnyrą taip pat pradėjo dviem pralaimėjimais. Pirmame ture ukrainietės svečiuose 25:33 pralaimėjo švedėms, o antrame savo namų aikštelėje Michalovcuose (Slovakija) 23:34 nusileido serbėms.
Jei serbės apie Lietuvos rinktinę kalbėjo nepagarbiai ir galvojo, kad sutriuškins mūsiškes 20 įvarčių skirtumu, tai Švedijos rinktinė tokiomis frazėmis nesimėtė, nors jų treneris ir pripažino, kad tarp švedžių ir lietuvių yra tam tikras lygių skirtumas, atsispindintis ir žaidimo fiziškume.
2026 m. kovo mėnesį lietuvių lauks du mačai su Ukrainos rinktine. Kol kas tendencijos tokios, kad šios dvi rinktinės ir turėtų kautis dėl trečios vietos grupėje bei galimo paskutinio kelialapio į finalinį etapą.
Ukrainos stovykloje požiūris į Lietuvą visai kitoks nei Serbijos. Vienas iš ukrainiečių trenerių Andrijus Melnykas „sport.ua“ portalui pabrėžė, kad į lietuves reikia žiūrėti rimtai.
„Daug kas nuvertina lietuves, bet ir jos gali pateikti didelę staigmeną. Tai yra gera komanda“, – teigė A. Melnykas.
