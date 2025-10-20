Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Ukrainos rinktinės treneris apie Lietuvos rankininkes: „Lietuvės gali nustebinti – jas daug kas nuvertina, bet tai gera komanda“

2025-10-20 20:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 20:43

2026 m. Europos moterų rankinio čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė patyrė antrą pralaimėjimą ir lieka be taškų. Antrame ture Lietuvos rankininkės Šiaulių arenoje 20:41 (7:21) pralaimėjo Švedijos rinktinei. Prieš tai pirmajame ture mūsiškės 33:42 nusileido ir serbėms.

Herlanderis Silva | rankinis.lt nuotr.

2026 m. Europos moterų rankinio čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė patyrė antrą pralaimėjimą ir lieka be taškų. Antrame ture Lietuvos rankininkės Šiaulių arenoje 20:41 (7:21) pralaimėjo Švedijos rinktinei. Prieš tai pirmajame ture mūsiškės 33:42 nusileido ir serbėms.

REKLAMA
0

Ukrainos rinktinė, kaip ir Lietuvos, Europos čempionato atrankos turnyrą taip pat pradėjo dviem pralaimėjimais. Pirmame ture ukrainietės svečiuose 25:33 pralaimėjo švedėms, o antrame savo namų aikštelėje Michalovcuose (Slovakija) 23:34 nusileido serbėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei serbės apie Lietuvos rinktinę kalbėjo nepagarbiai ir galvojo, kad sutriuškins mūsiškes 20 įvarčių skirtumu, tai Švedijos rinktinė tokiomis frazėmis nesimėtė, nors jų treneris ir pripažino, kad tarp švedžių ir lietuvių yra tam tikras lygių skirtumas, atsispindintis ir žaidimo fiziškume.

REKLAMA
REKLAMA

2026 m. kovo mėnesį lietuvių lauks du mačai su Ukrainos rinktine. Kol kas tendencijos tokios, kad šios dvi rinktinės ir turėtų kautis dėl trečios vietos grupėje bei galimo paskutinio kelialapio į finalinį etapą.

Ukrainos stovykloje požiūris į Lietuvą visai kitoks nei Serbijos. Vienas iš ukrainiečių trenerių Andrijus Melnykas „sport.ua“ portalui pabrėžė, kad į lietuves reikia žiūrėti rimtai.

„Daug kas nuvertina lietuves, bet ir jos gali pateikti didelę staigmeną. Tai yra gera komanda“, – teigė A. Melnykas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų