Negailestingi burtai – Europos taurėje „Šviesos“ rankininkai susitiks su turnyro favoritais

Į trečią etapą po šešerių metų pertraukos prasibrovusiai Vilniaus „Šviesai“ teko galingas varžovas – Sandefjordo „Runar“ klubas. Pirmos Lietuvos ir Norvegijos komandų rungtynės vyks lapkričio 16 d. Sandefjorde, atsakomosios – lapkričio 22 d. Vilniuje.
„Norvegai yra norvegai. Pakliuvo stipriausias variantas, koks tik galėjo būti. Pradžioje atrodė baisu, bet peržiūrėjom jų rezultatus, tai nieko ten nėra tokio baisaus, kad labai gąsdintų, – burtus komentavo „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis. – Norvegams seniai jau neteko su lietuviais žaisti ir seniai norvegų vikingai neragavo lietuviško raumens. Kad duosim jiems kovą, tai tikrai galim garantuoti milijonu procentų.“
Lietuviai jau yra pateikę staigmenų norvegams
Buvęs ilgametis Lietuvos rinktinės rankininkas G. Cibulskis kaip pavyzdį nurodė 2016 m. Vilniuje vykusias Europos čempionato atrankos turnyro rungtynes, kai Lietuvos rankininkai sensacingai 32:29 nugalėjo aiškia favorite laikytą tituluotą Norvegijos rinktinę. Tose rungtynėse G. Cibulskiui aikštelėje teko akis į akį susidurti ir su dabartiniu „Runar“ klubo treneriu, legendiniu norvegų rankininku Bjarte Myrholu.
„Mums gerai tokios rungtynės, kai mūsų niekas nelaiko favoritais ir mums nėra ko prarasti. O mes norim kažko pasiekti daugiau ir kaposimės bet kokiu atveju. Jeigu svečiuose laimėsim penkiais įvarčiais, bus super, jeigu pralaimėsim minus dvidešimt, pamatysim kokiame esame lygyje Europoje, – sakė G. Cibulskis, pokalbį su rankinis.lt užbaigęs jam būdingu optimizmu ir gera nuotaika. – Jeigu įveiksim norvegų barjerą, bus lengviau tolesniuose etapuose, siekiant Europos taurės.“
„Šviesos“ rankininkai antrame etape jau pranoko favoritu laikytą Zaporižės „Motor“ klubą, anksčiau ne vieną sezoną žaidusį EHF Čempionų lygoje. Pirmose rungtynėse „Šviesa“ namuose susikrovė šešių įvarčių persvarą 31:25. Atsakomajame susitikime ukrainiečiams buvo pralaimėta tik dviem įvarčiais 24:26.
Sėkmingiausias europinėje arenoje „Šviesai“ buvo 2018-2019 m. sezonas, kai Vilniaus komanda nukeliavo iki Europos taurės aštunfinalio ir pateko tarp 16-os stipriausių komandų. Trečiame etape „Šviesa“ pranoko Norvegijos „Bodo HK“ klubą. Savo aikštelėje vilniečiai norvegus sutriuškino net 35:23, išvykoje buvo pralaimėta tik trimis įvarčiais 23:26.
Varžovai dukart buvo netoli trofėjaus
„Šviesos“ laukiantis „Runar“ klubas per pastaruosius tris sezonus net dukart pateko į Europos taurės turnyro pusfinalį. Šių metų balandį vykusioje pusfinalio dvikovoje „Runar“ tik po baudinių serijos turėjo pripažinti vėliau Europos taurės laimėtoju tapusio Skopjės „Alkaloid“ klubo pranašumą.
Šį sezoną nuo antro etapo kovas Europos taurės turnyre pradėjusi „Runar“ komanda, kuriai be vietinių norvegų, atstovauja ir du švedai, nepasigailėjo „Viljandi HC“ ekipos ir sutriuškino estus abiejose rungtynėse – 45:26 svečiuose ir 44:29 namuose.
Su „Viljandi“ klubu šį sezoną susitiko ir „Šviesos“ rankininkai. Baltijos lygoje vilniečiai sutriuškino estus 35:22. Baltijos lygoje ir Lietuvos čempionate „Šviesos“ rankininkai iškovojo po tris pergales ir dar nėra praradę nei taško.
Norvegijos čempionate „Runar“ per 6 rungtynes surinko 6 taškus (2 pergalės, 2 lygiosios ir 2 pralaimėjimai) ir užima 7 vietą tarp 14-os komandų.
Varžovų vairas – legendos rankose
„Runar“ komandą jau antrą sezoną treniruoja 43 m. Bjarte Myrholas. Vos prieš trejus metus rankininko karjerą baigęs B. Myrholas yra viena ryškiausių Norvegijos rankinio žvaigždžių per visą istoriją.
Vienu geriausiu linijos žaidėjų pasaulyje laikomas 192 cm ūgio B. Myrholas yra Norvegijos rinktinės rekordininkas pagal sužaistas rungtynes ir ketvirtas rezultatyviausiųjų sąraše. 2002-2021 m. rinktinės marškinėlius vilkėjusi legenda per 263 rungtynes pelnė 803 įvarčius.
B. Myrholas dalyvavo net šešiuose pasaulio ir septyniuose Europos čempionatuose. 2014 m. B. Myrholui buvo patikėtos Norvegijos rinktinės kapitono pareigos, kurias jis ėjo iki pat karjeros rinktinėje pabaigos 2021 m. vykusiose Tokijo olimpinėse žaidynėse.
Su Norvegijos rinktine B. Myrholas dukart 2017 ir 2019 m. tapo pasaulio vicečempionu ir abu kartus buvo išrinktas į simbolinę čempionato rinktinę kaip geriausias linijos žaidėjas. 2023 m. norvegas buvo įtrauktas į EHF Šlovės muziejų.
„Runar“ jau yra viešėjęs Lietuvoje
Aukso amžių „Runar“ klubas išgyveno prieš tris dešimtmečius, kai keturis kartus 1994, 1995, 1996 ir 2000 m. tapo Norvegijos čempionu. Tuo laikotarpiu „Runar“ dukart lankėsi ir Lietuvoje.
Čempionų lygoje 1994-1995 ir 1995-1996 m. sezonuose „Runar“ ekipą keliai dukart iš eilės suvedė su Kauno „Granitu“. Abu kartus šešioliktfinalio etape stipresnė buvo Lietuvos komanda.
Pirmoje dvikovoje „Granitas“ laimėjo namuose 26:23, o „Runar“ savo aikštelėje atsirevanšavo tokiu pat skirtumu 27:24. Kauniečiai į kitą etapą pateko svečiuose daugiau pelnytų įvarčių dėka.
Antroje dvikovoje „Granito“ rankininkai pasiekė daug lengvesnę pergalę. Kauniečiai namuose sutriuškino norvegus 29:19, o išvykoje pralaimėjo tik dviem įvarčiais 24:26.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!