  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Flickas po lygiųjų Čempionų lygoje gynė žaidimo filosofiją

2025-11-06 10:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 10:54

„Barcelona“ UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Club Brugge KV“ baigė rezultatyviomis lygiosiomis 3:3. Katalonų ekipos vyriausiasis treneris Hansi Flickas po šio susitikimo tikino, jog neketino keisti savo filosofijos.

Hansi Flickas | Scanpix nuotr.

0

„Galime sutvarkyti situaciją blokuodami žemai ir gindamiesi pirmajame trečdalyje. Arba einame savo keliu, vadovaudamiesi savo filosofija, kaip norime, ir stengiamės viską padaryti daug geriau. Kai nėra intensyvumo, Čempionų lygoje nėra jokių šansų. Visi gali žaisti greitai, pereiti į kontratakas, „Brugge“ tai padarė tikrai gerai, kaip to ir tikėjomės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mums šiek tiek sunku, nes trūksta pasitikėjimo savimi. Galime kalbėti apie tai, kaip viską pakeisti, bet aš nesu tam tinkamas treneris. Norime žaisti pagal savo DNR. Nenorime greitų atakų, kurios leistų laimėti 1:0, bet sutinku, kad 3:3 nėra geriausias rezultatas mums. Po kiekvieno įvarčio atsitiesėme, tai yra pozityvus ženklas.

Mes esame „Barca“ ir norime žaisti savo futbolą, kurio stilius yra būti aktyviems ir intensyviems tiek su kamuoliu, tiek be jo. Šiuo metu kartais mums to trūksta“, – tikino strategas.

