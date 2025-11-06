Flickas po lygiųjų Čempionų lygoje gynė žaidimo filosofiją

„Galime sutvarkyti situaciją blokuodami žemai ir gindamiesi pirmajame trečdalyje. Arba einame savo keliu, vadovaudamiesi savo filosofija, kaip norime, ir stengiamės viską padaryti daug geriau. Kai nėra intensyvumo, Čempionų lygoje nėra jokių šansų. Visi gali žaisti greitai, pereiti į kontratakas, „Brugge“ tai padarė tikrai gerai, kaip to ir tikėjomės.
Mums šiek tiek sunku, nes trūksta pasitikėjimo savimi. Galime kalbėti apie tai, kaip viską pakeisti, bet aš nesu tam tinkamas treneris. Norime žaisti pagal savo DNR. Nenorime greitų atakų, kurios leistų laimėti 1:0, bet sutinku, kad 3:3 nėra geriausias rezultatas mums. Po kiekvieno įvarčio atsitiesėme, tai yra pozityvus ženklas.
Mes esame „Barca“ ir norime žaisti savo futbolą, kurio stilius yra būti aktyviems ir intensyviems tiek su kamuoliu, tiek be jo. Šiuo metu kartais mums to trūksta“, – tikino strategas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!