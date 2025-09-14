„Lilas ir Innomine“ sudrebino Vilnių: didžiausias karjeros koncertas ir tūkstantinė minia

Koncerte duetui talkino kviestiniai svečiai, buvo pristatyta nauja kūryba ir skambėjo tokie visų pamilti hitai, kaip „Karina“, „Žmogus velniškai bijantis stebuklo“, „Išgama“, „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“, „Tu privalai skambėt“ ir kiti.
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)(40 nuotr.)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
Vingio parke vyko „Lilas ir Innomine“ koncertas (nuotr. Orestas Gurevičius/ELTA)
„Norim išleisti albumą, sugroti Vingyje ir vėl dingti porai metų iš eterio. Grįžtam su ambicija per 5 metus surengti 3 koncertus, bet tokius, dėl kurių buvo verta sugrįžti“, – dar prieš koncertą pasakojo Konstantinas Kiveris-Lilas.
Hiphopo fenomenas
2009 m. susibūręs duetas tapo tikru Lietuvos hiphopo fenomenu: pradėję nuo koncertų rūsiuose išaugo į vieną geidžiamiausių muzikos vardų šalyje ir tapo pirmąja Lietuvos hiphopo grupe, pradėjusia koncertuoti didžiausiose šalies arenose.
Duetas išleido 5 albumus, kurie pelnė 4 platininius apdovanojimus, o muzikos platformose turi virš 200 mln. perklausų.
Šaltinis:
tv3.lt
