  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Lilas ir Innomine“ sudrebino Vilnių: didžiausias karjeros koncertas ir tūkstantinė minia

2025-09-14 09:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 09:28

Rugsėjo 13-ąją Vilniaus Vingio parką sudrebino grupės „Lilas ir Innomine" didžiausias karjeros koncertas. Netrūko specialiųjų efektų, netikėtumų, o gerbėjų neišgąsdino net gerokai apniukęs dangus.

„Lilas ir Innomine“ sudrebino Vilnių: didžiausias karjeros koncertas ir tūkstantinė minia (nuotr. Elta)
40

Rugsėjo 13-ąją Vilniaus Vingio parką sudrebino grupės „Lilas ir Innomine“ didžiausias karjeros koncertas. Netrūko specialiųjų efektų, netikėtumų, o gerbėjų neišgąsdino net gerokai apniukęs dangus.

2

Koncerte duetui talkino kviestiniai svečiai, buvo pristatyta nauja kūryba ir skambėjo tokie visų pamilti hitai, kaip „Karina“, „Žmogus velniškai bijantis stebuklo“, „Išgama“, „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“, „Tu privalai skambėt“ ir kiti.

„Norim išleisti albumą, sugroti Vingyje ir vėl dingti porai metų iš eterio. Grįžtam su ambicija per 5 metus surengti 3 koncertus, bet tokius, dėl kurių buvo verta sugrįžti“, – dar prieš koncertą pasakojo Konstantinas Kiveris-Lilas.

Hiphopo fenomenas

2009 m. susibūręs duetas tapo tikru Lietuvos hiphopo fenomenu: pradėję nuo koncertų rūsiuose išaugo į vieną geidžiamiausių muzikos vardų šalyje ir tapo pirmąja Lietuvos hiphopo grupe, pradėjusia koncertuoti didžiausiose šalies arenose.

Duetas išleido 5 albumus, kurie pelnė 4 platininius apdovanojimus, o muzikos platformose turi virš 200 mln. perklausų.

 

 

