Iš „Lilas ir Innomine“ – žinia prieš pat koncertą: „Iš anksto atsiprašome“

Ją įkėlė į socialinio tinklo Instagram paskyrą. Ten rašoma:
„Iš anksto atsiprašom Vilniaus – miestas šiandien skambės“.
Taip jie įspėja apie koncerto metu vyksiantį garsą.
Grandiozinis koncertas
Primename, kad Vingio parke vyksiantis šou pretenduoja tapti didžiausiu „Lilas ir Innomine“ pasirodymu istorijoje. Koncerte duetui talkins kviestiniai svečiai, bus pristatyta nauja kūryba ir skambės tokie visų pamilti hitai, kaip „Karina“, „Žmogus velniškai bijantis stebuklo“, „Išgama“, „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“, „Tu privalai skambėt“ ir kiti.
„Penkių metų pertrauka „ant popieriaus“ atrodo tikrai ilgas laiko tarpas, bet „Lilo ir Innomine“ muzika niekada nenustojo skambėti, o fanų meilė jiems išliko tokia pat stipri. Tą rodo ir fanų laiškai, ir super greitai išparduota arena, ir tai, ką mačiau per koncertą Kaune“, – teigia renginį organizuosiančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.
