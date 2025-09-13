Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Iš „Lilas ir Innomine“ – žinia prieš pat koncertą: „Iš anksto atsiprašome“

2025-09-13 16:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 16:04

Rugsėjo 13d., šeštadienį Vingio parke skambės grupės Lilas ir Innomine koncertas. Prieš pat renginį atlikėjai pasidalijo žinute.

„Lilas ir Innomine“ koncerto akimirkos (nuotr. Gabrielius Jauniškis)

Rugsėjo 13d., šeštadienį Vingio parke skambės grupės Lilas ir Innomine koncertas. Prieš pat renginį atlikėjai pasidalijo žinute.

1

Ją įkėlė į socialinio tinklo Instagram paskyrą. Ten rašoma: 

„Iš anksto atsiprašom Vilniaus – miestas šiandien skambės“.

Taip jie įspėja apie koncerto metu vyksiantį garsą.

Grandiozinis koncertas

Primename, kad Vingio parke vyksiantis šou pretenduoja tapti didžiausiu „Lilas ir Innomine“ pasirodymu istorijoje. Koncerte duetui talkins kviestiniai svečiai, bus pristatyta nauja kūryba ir skambės tokie visų pamilti hitai, kaip „Karina“, „Žmogus velniškai bijantis stebuklo“, „Išgama“, „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“, „Tu privalai skambėt“ ir kiti.

„Penkių metų pertrauka „ant popieriaus“ atrodo tikrai ilgas laiko tarpas, bet „Lilo ir Innomine“ muzika niekada nenustojo skambėti, o fanų meilė jiems išliko tokia pat stipri. Tą rodo ir fanų laiškai, ir super greitai išparduota arena, ir tai, ką mačiau per koncertą Kaune“, – teigia renginį organizuosiančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.

