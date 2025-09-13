Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Masiškai perparduodami bilietai į „Lilas ir Innomine“ koncertą: gerbėjai sunerimę

2025-09-13 15:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 15:37

Jau šeštadienio vakarą Vilniaus Vingio parke suplanuotas „Lilas ir Innomine“ koncertas. Bilietų vis dar galima įsigyti pas oficialius platintojus, tačiau socialiniame tinke Facebook pasirodė gausybė skelbimų, kuriuose žmonės siūlo įsigytus bilietus perparduoti. 

Lilas ir Innomine (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)
146

Jau šeštadienio vakarą Vilniaus Vingio parke suplanuotas „Lilas ir Innomine" koncertas. Bilietų vis dar galima įsigyti pas oficialius platintojus, tačiau socialiniame tinke Facebook pasirodė gausybė skelbimų, kuriuose žmonės siūlo įsigytus bilietus perparduoti. 

1

Internete netrūko diskusijų, kodėl bilietai masiškai atsidūrė antrinėje rinkoje.

„Lilas ir Innomine“ koncerto akimirkos
(146 nuotr.)
(146 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lilas ir Innomine“ koncerto akimirkos

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas internautas, pastebėjęs šį reiškinį, klausė:

„Labas vakaras,

kodėl visi staigiai pradėjo pardavinėti bilietus į šį šeštadienį vyksianti koncertą Lilo ir Innomine? Ar aš kažką praleidau, visos grupės pilnos bilietų nuo šiandien dienos.“

Vis dėlto, kiti komentatoriai tikino, kad tai – įprasta praktika paskutinę minutę prieš koncertus. Žmonės dažnai bilietus nusiperka iš anksto, o vėliau, pasikeitus planams, jų nebegali panaudoti ir nusprendžia už tam tikrą sumą perleisti kitiems.

Priežastys

Šįkart, pasak komentatorių, dažniausios priežastys – prasto oro prognozės ir augantis susirgimų skaičius.

„Nes lietų praneša, tai nelabai matyt noris sušlapt ir sušalt. Be to Covidas labai siaučia, gal tiesiog mato, kad dėl ligos negalės eiti... dukros klasėj serga 3, mano darbe 4...“, – rašė vienas.

Dar vienas žmogus pasidalijo, kad pats bilietus parduoda dėl sveikatos problemų: „Pardavinėju, nes visa šeima susirgome covid, todėl nebegalim dalyvauti. Labai gaila, nes labai laukėm, dabar labai padidėjo susirgimų skaičius.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

