TV3 naujienos > Žmonės

Paviešintas skandalingas „Olialia pupyčių“ archyvinis įrašas drebina internetą: pamatykite patys

2025-09-13 14:36
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 14:36

Viešumoje pasirodė grupės „Olialia pupytės“ vaizdo įrašas. Jį socialiniame tinkle Instagram paviešino YouTube kūrėjas Deividas Bendžius.

„Olialia pupytės“ (Fotobankas)
63

23

Paviešintam vaizdo įrašui yra apie penkiolika metų.

Jame buvusios grupės narės Oksana Pikul, Marina Bui ir Skaistė Steikūnaitė pristatinėja „Olialia jachtą“. Būtent šioje jachtoje buvo filmuotas grupės dainos „Išpildyk mano norus“ vaizdo klipas.

Juo pasidalijęs D. Bendžius šmaikščiai rašė: „Legendarinis mano radinys. Primenu, kad mokykloj mokintis reikia“.

Sulaukė sekėjų reakcijos

Vaizdo įrašą pamatę YouTube kūrėjo sekėjai negailėjo komentarų: „Šitas nebuvo mano penktadienio bingo card“„Reikia mokytis, būtinai“.

Komentarą parašė ir atlikėjas Gabrielius Vagelis. Jis negalėjo nuslėpti juoko: „Deivi, aš nežinau ar gyvenime yra buvęs geresnis video, tu esi dievas“.

 

 

 

 

hmz
hmz
2025-09-13 14:43
Tas ant taburetes gal? Ar kitas
Atsakyti
Šlykščios ir vulgarios
Šlykščios ir vulgarios
2025-09-13 15:03
Bybių čiupikės.
Atsakyti
Prieš 10-15 metų gal ir buvo
Prieš 10-15 metų gal ir buvo
2025-09-13 14:57
o-lia-lia. Dabar jau tik eina-na-a-...
Atsakyti
