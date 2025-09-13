Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Lilas ir Innomine“ koncerto organizatoriai atskleidė, kodėl masiškai perparduodami bilietai

2025-09-13 17:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 17:20

Šeštadienį socialinėje erdvėje pasklidus informacijai, kad „Lilas ir Innomine“ koncerto bilietai yra masiškai perparduodami, į tai sureagavo ir patys renginio organizatoriai.

„Lilas ir Innomine“ koncertas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
146

Šeštadienį socialinėje erdvėje pasklidus informacijai, kad „Lilas ir Innomine“ koncerto bilietai yra masiškai perparduodami, į tai sureagavo ir patys renginio organizatoriai.

„Lilas ir Innomine“ koncerto akimirkos
(146 nuotr.)
(146 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lilas ir Innomine“ koncerto akimirkos

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su renginį organizuojančia Seven Live ir paprašė pakomentuoti susidariusią situaciją.

Seven Live vadovas Tomas Inčikas sakė:

„Tai „normali“ praktika nes yra didelis kiekis žmonių, planai keičiasi, taip pat labai didelė rizika, deja, bet yra apgaulių ir pardavinėjama netikri bilietai, spaudos burbulas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laukiame daugiau nei 20 000 žmonių, tame tarpe ir Jūsų.“

Perparduoda bilietus

Primename, kad nors bilietų vis dar galima įsigyti pas oficialius platintojus, tačiau socialiniame tinke Facebook pasirodė gausybė skelbimų, kuriuose žmonės siūlo įsigytus bilietus perparduoti. 

Internete netrūko diskusijų, kodėl bilietai masiškai atsidūrė antrinėje rinkoje.

Vienas internautas, pastebėjęs šį reiškinį, klausė:

„Labas vakaras,

kodėl visi staigiai pradėjo pardavinėti bilietus į šį šeštadienį vyksianti koncertą Lilo ir Innomine? Ar aš kažką praleidau, visos grupės pilnos bilietų nuo šiandien dienos.“

Vis dėlto, kiti komentatoriai tikino, kad tai – įprasta praktika paskutinę minutę prieš koncertus. Žmonės dažnai bilietus nusiperka iš anksto, o vėliau, pasikeitus planams, jų nebegali panaudoti ir nusprendžia už tam tikrą sumą perleisti kitiems.

Priežastys

Šįkart, pasak komentatorių, dažniausios priežastys – prasto oro prognozės ir augantis susirgimų skaičius.

„Nes lietų praneša, tai nelabai matyt noris sušlapt ir sušalt. Be to Covidas labai siaučia, gal tiesiog mato, kad dėl ligos negalės eiti... dukros klasėj serga 3, mano darbe 4...“, – rašė vienas.

Dar vienas žmogus pasidalijo, kad pats bilietus parduoda dėl sveikatos problemų: „Pardavinėju, nes visa šeima susirgome covid, todėl nebegalim dalyvauti. Labai gaila, nes labai laukėm, dabar labai padidėjo susirgimų skaičius.“

REKOMENDUOJAME
TOLIAU SKAITYKITE
TOLIAU SKAITYKITE
