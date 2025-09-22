Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Lietuvoje minimas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis

2025-09-22 07:17 / šaltinis: BNS
2025-09-22 07:17

Pirmadienį minint kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, ant Tarptautinio Vilniaus oro uosto bus atidengtas simbolinis jo autografas, mokyklose vedamos pamokos apie kūrybiškumą, numatomi kosminiai sveikinimai.

M. K. Čiurlionis (tv3.lt koliažas)

Pirmadienį minint kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, ant Tarptautinio Vilniaus oro uosto bus atidengtas simbolinis jo autografas, mokyklose vedamos pamokos apie kūrybiškumą, numatomi kosminiai sveikinimai.

REKLAMA
0

Vyriausybės sprendimu šiemet Vilniaus oro uostui suteiktas M. K. Čiurlionio vardas. Kūrėjo gimimo dieną išvykimo terminalo fasadą papuoš instaliacija – simbolinis menininko autografas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, oro uoste jau galima pamatyti vieno iškiliausių Lietuvos kūrėjų darbų reprodukcijų, klausytis sukurtos muzikos, matyti menines instaliacijas.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį mokyklose vyks specialios pamokos apie kūrybiškumą ir apie M. K. Čiurlionio kūrybą.

REKLAMA

Vakare Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje numatytas festivalio „Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina Čiurlionį“ gala koncertas, per kurį penki garsūs pianistai iš skirtingų šalių atliks iškiliausius kompozitoriaus kūrinius. 

Be to, pirmadienį visi kviečiami virtualiai pasveikinti menininką: parašyti sveikinimą socialiniame tinkle „Facebook“ ant paskyros „Mikalojus Kastukas Čiurlionis“ sienos.

REKLAMA
REKLAMA

„O dienos siurprizu taps kosminis Čiurlionio pasveikinimas“, – teigiama Vyriausybės pranešime spaudai.

Šie metai yra paskelbti M. K. Čiurlionio metais. Kadangi menininkas yra gimęs rugsėjo 22 dieną, praėjusį savaitgalį ir pirmadienį Lietuvoje bei užsienyje surengta per 200 jam skirtų kultūrinių edukacijų ir renginių.

Lietuvių dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Senojoje Varėnoje. Jis mirė 1911-ųjų balandžio 10-ąją netoli Varšuvos, palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.

M. K. Čiurlionis laikomas žinomiausiu šalies menininku, sukūrusiu eilę tapybos, grafikos kūrinių. Jo muzikos palikimą sudaro simfoninė, chorinė ir fortepijoninė muzika, kūriniai styginių ansambliams ir vargonams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų