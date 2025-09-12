Atlikėjas Lion Ceccah gerbėjus pribloškė atviru kadru: pozavo be drabužių

Lion Ceccah pasidalino pikantišku kadru savo socialiniuose tinkluose. Šiuo kadru vyras sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt.
Atvira dainininko nuotrauka
Vienas žinomiausių šalies dainininkų bei artistų Lion Ceccah savo socialiniuose tinkluose pasidalino atvira nuotrauka, kurioje matomos visos atlikėjo kūno linijos, o intymias vietas dengia tik brūkšneliai.
Vyras pasidalinęs nuotrauka rašo apie svarbų gyvenimo įvykį – įvykusį persiraustymą:
„Tema: Priklausomybės.
Prieš savaitę persikrausčiau. Iš savo studijos susirinkau visą bagažą, kauptą per 10 metų: perukai, kostiumai, atvirutės, plakatai, dirbiniai ir visa kita, kas anuomet buvo be galo svarbu ir įdomu, o šiandien tik sukelia šypseną ir užima vietą.
Ir užima jie ne tik naujoje erdvėje, bet ir galvoje. Kai kuriuos daiktus išmečiau dar prieš perkraustymą, bet kiti reikalauja daugiau laiko: ar juos išmesti, ar atiduoti, ar paslėpti, ar panaudoti naujai?
Vieną žinau tikrai – pusės daiktų greitai neliks su manimi, bet dar akimirkai noriu juos palaikyti šalia, nes visgi tai – mano dalis. Alain de Botton savo knygoje „The School of Life“ rašo, kad priklausomybė yra ne tai, ką žmogus daro, o kaip jis tai daro, norėdamas išvengti susitikimo su savimi. Ir tai kaupiasi metai iš metų.
Priklausomybės – tai ne tik alkoholis ar narkotikai. Tai žmonių, daiktų, įpročių kaupimas, kuris tampa mūsų dalimi – dalimi, gražiai užpildančia prarają tarp mūsų ir tiesos. Mes visi esame priklausomi. Nebūtinai nuo visuotinai atpažįstamų dalykų. Dažniausiai – nuo mažų, nematomų, bet patogių kasdienybių.
Ironiška, bet būtent tie daiktai ir įpročiai, kurie kažkada padėjo man augti, šiandien mane stabdo ir trukdo kurti toliau. Tad atėjo laikas mažinti šią kaupimo priklausomybę.Tai – mano autoportretas.
Necenzūruotą jo versiją jau galite įsigyti šiandien. Visos surinktos lėšos bus skirtos mano naujo muzikinio albumo „Populiaru“ kūrybai ir gamybai.Dydis: 30×40 cm. Siuntimas – visame pasaulyje! Platforma – KO-FI (labai paprasta ir greita, nuoroda BIO), tačiau taip pat galite rašyti el. paštu [email protected] DM“.
