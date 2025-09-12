Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Atlikėjas Lion Ceccah gerbėjus pribloškė atviru kadru: pozavo be drabužių

2025-09-12 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 14:55

Vienas žinomiausių dainininkų bei menininkų Lietuvoje, kurio balsą atpažintų kiekvienas, Lion Ceccah, dar geriau žinomas, kaip Alen Chicco, parodė apnuogintą kadrą ir pranešė svarbų gyvenimo pokytį – prieš savaitę persikraustė.

Lion Ceccah BNS Foto

Vienas žinomiausių dainininkų bei menininkų Lietuvoje, kurio balsą atpažintų kiekvienas, Lion Ceccah, dar geriau žinomas, kaip Alen Chicco, parodė apnuogintą kadrą ir pranešė svarbų gyvenimo pokytį – prieš savaitę persikraustė.

REKLAMA
5

Lion Ceccah pasidalino pikantišku kadru savo socialiniuose tinkluose. Šiuo kadru vyras sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvira dainininko nuotrauka

Vienas žinomiausių šalies dainininkų bei artistų Lion Ceccah savo socialiniuose tinkluose pasidalino atvira nuotrauka, kurioje matomos visos atlikėjo kūno linijos, o intymias vietas dengia tik brūkšneliai.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras pasidalinęs nuotrauka rašo apie svarbų gyvenimo įvykį – įvykusį persiraustymą:

„Tema: Priklausomybės.

Prieš savaitę persikrausčiau. Iš savo studijos susirinkau visą bagažą, kauptą per 10 metų: perukai, kostiumai, atvirutės, plakatai, dirbiniai ir visa kita, kas anuomet buvo be galo svarbu ir įdomu, o šiandien tik sukelia šypseną ir užima vietą.

REKLAMA

Ir užima jie ne tik naujoje erdvėje, bet ir galvoje. Kai kuriuos daiktus išmečiau dar prieš perkraustymą, bet kiti reikalauja daugiau laiko: ar juos išmesti, ar atiduoti, ar paslėpti, ar panaudoti naujai?

Vieną žinau tikrai – pusės daiktų greitai neliks su manimi, bet dar akimirkai noriu juos palaikyti šalia, nes visgi tai – mano dalis. Alain de Botton savo knygoje „The School of Life“ rašo, kad priklausomybė yra ne tai, ką žmogus daro, o kaip jis tai daro, norėdamas išvengti susitikimo su savimi. Ir tai kaupiasi metai iš metų.

REKLAMA
REKLAMA

Priklausomybės – tai ne tik alkoholis ar narkotikai. Tai žmonių, daiktų, įpročių kaupimas, kuris tampa mūsų dalimi – dalimi, gražiai užpildančia prarają tarp mūsų ir tiesos. Mes visi esame priklausomi. Nebūtinai nuo visuotinai atpažįstamų dalykų. Dažniausiai – nuo mažų, nematomų, bet patogių kasdienybių.

Ironiška, bet būtent tie daiktai ir įpročiai, kurie kažkada padėjo man augti, šiandien mane stabdo ir trukdo kurti toliau. Tad atėjo laikas mažinti šią kaupimo priklausomybę.Tai – mano autoportretas.

Necenzūruotą jo versiją jau galite įsigyti šiandien. Visos surinktos lėšos bus skirtos mano naujo muzikinio albumo „Populiaru“ kūrybai ir gamybai.Dydis: 30×40 cm. Siuntimas – visame pasaulyje! Platforma – KO-FI (labai paprasta ir greita, nuoroda BIO), tačiau taip pat galite rašyti el. paštu [email protected] DM“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų