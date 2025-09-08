Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Palangos klubą papildė Irane praėjusį sezoną žaidęs A.Udras

2025-09-08 14:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 14:59

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono startui besirengiantis Palangos „Olimpas“ pranešė apie papildymą priekinėje linijoje.

A.Udras grįžta į Lietuvą

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono startui besirengiantis Palangos „Olimpas“ pranešė apie papildymą priekinėje linijoje.

0

Prie klubo jungiasi praėjusį sezoną Amolio „Kalleh Mazandaran“ ekipoje rungtyniavęs Antanas Udras.

33 metų 203 cm ūgio puolėjas Irano lygoje per 19 minučių pelnė 6,5 taško, atkovojo 4,8 kamuolio ir atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarąjį kartą Lietuvoje A.Udras žaidė 2023–2024 metų sezone, kai atstovavo Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ komandai.

„Ieškojome papildymo priekinėje linijoje, džiaugiamės, kad pavyko susitarti su Antanu, kuris yra patyręs žaidėjas. Jis išplės mūsų puolimą, nes gali pataikyti iš toli“, – apie papildymą teigė komandos vyr. treneris Erikas Kubilius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

