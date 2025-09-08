Palangos klubą papildė Irane praėjusį sezoną žaidęs A.Udras

Prie klubo jungiasi praėjusį sezoną Amolio „Kalleh Mazandaran“ ekipoje rungtyniavęs Antanas Udras.
33 metų 203 cm ūgio puolėjas Irano lygoje per 19 minučių pelnė 6,5 taško, atkovojo 4,8 kamuolio ir atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo.
Pastarąjį kartą Lietuvoje A.Udras žaidė 2023–2024 metų sezone, kai atstovavo Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ komandai.
„Ieškojome papildymo priekinėje linijoje, džiaugiamės, kad pavyko susitarti su Antanu, kuris yra patyręs žaidėjas. Jis išplės mūsų puolimą, nes gali pataikyti iš toli“, – apie papildymą teigė komandos vyr. treneris Erikas Kubilius.
