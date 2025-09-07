Lietuvos varžove ketvirtfinalyje tapo Graikija

Ketvirtfinalio rungtynės bus žaidžiamos antradienį.
G. Antetokounmpo per 28 minutes surinko 35 taškus (17/20 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), sugriebė 10 atšokusių kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, bet pažeidė taisykles 3 kartus bei padarė 6 klaidas.
Pralaimėjusiems Deni Avdija surinko 20 taškų.
Graikai startavo spurtu ir 7-ąją minutę pirmavo 21:12. Izraelis buvo sumažinęs skirtumą iki 20:24, bet kėlinį sėkmingiau užbaigė graikai – 28:22.
Izraelis buvo sumažinęs skirtumą iki 4 taškų, tačiau graikai spurtavo ir atitrūko 50:39. Kėlinio pabaigoje taškus rinko tik Izraelis – 41:50.
Izraelis trečiajame kėlinyje priartėjo iki 58:60, tačiau pabaigą geriau sužaidė Graikija – 67:59. Paskutiniame kėlinyje Izraelis buvo grėsmingai priartėjęs, bet Graikija atsilaikė.
Graikai ganėtinai užtikrintai laimėjo nepaisant to, jog pataikė tik 4 tritaškius iš 25.
Graikijos rinktinė: Giannis Antetokounmpo 35 (17/20 dvit., 10 atk. kam., 6 kld.), Kostas Sloukas 11 (3/6 dvit., 1/5 trit., 4 atk. kam.), Kostas Papanikolaou 8 (2/6 trit., 4 rez. perd.), Alexandros Samodurovas 7 (6 atk. kam.), Vassilis Toliopoulosas 5, Kostas Antetokounmpo (5 atk. kam.), Dinosas Mitoglou (2/6 dvit., 5 atk. kam.), Panagiotis Kalaitzakis (5 atk. kam.) ir Tyleris Dorsey (2/5 dvit.) po 4.
Izraelio rinktinė: Deni Avdija 20 (3/7 trit., 4 kld.), Tomeris Ginatas 15 (5/8 dvit., 5 atk. kam.), Romanas Sorkinas 14 (3/5 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam.), Yamas Madaras 10 (3/5 dvit., 0/4 trit., 4 atk. kam., 5 per. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Khadeenas Carringtonas 9 (3/3 trit.), Yovelas Zoosmanas 4, Baras Timoras (5 rez. perd.) ir Nimrodas Levi po 2.
