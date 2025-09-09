Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Nesustabdomi turkai patiesė lenkus – keliauja į Europos čempionato pusfinalį

Tapo potencialiais Lietuvos varžovais
2025-09-09 15:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 15:20

Lietuvos rinktinė dar laukia savo mačo Europos čempionato ketvirtfinalyje, o potencialūs mūsiškių arba graikų oponentai jau aiškūs.

Lietuvos rinktinė dar laukia savo mačo Europos čempionato ketvirtfinalyje, o potencialūs mūsiškių arba graikų oponentai jau aiškūs.

18

Kitame ketvirtfinalyje Turkijos rinktinė 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) įveikė lenkus.

Pusfinalio mačas vyks penktadienį. Rungtynių pradžia – 17 valandą.

Kitame etape nugalėtojai kausis su Lietuvos ir Graikijos poros laimėtoju. 

Lenkijos rinktinė išsitraukė netikėtą ginklą – iki tol mažai žaidusį Aleksanderį Dziewą, kuris išvedė į priekį savo komandą – 5:1. Turkai atsakė spurtu (7:5), bet pranašumą lenkai susigrąžino po poros minučių – 15:11. Pirmas ketvirtis toliau klostėsi lygiai, o antrajame Cedi Osmanas didino Turkijos persvarą (24:19), savo pranašumą turkai saugojo. Atotrūkis tarp komandų tapo dviženklis (36:26), o po dviejų kėlinių Turkija pirmavo 46:32.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turkijos rinktinė išlaikė kontrolę savo rankose (52:34), tuo tarpu C.Osmanas paliko aikštę dėl čiurnos traumos. Galiausiai lenkai tapo triuškinami (40:63), nors intrigą kiek išlaikė Andžejus Pluta ir Mateušas Ponitka – 50:65. Laikas seko ir lenkai rankų nenuleido (70:78), nes pataikė M.Sokolowskis. Liko pusketvirtos minutės, tačiau rungtynes praktiškai uždarė E.Osmani – 84:72. 

A.Šengunas rinko trigubą dublį: per 30 minučių pelnė 19 taškų, atkovojo 12 kamuolių, atliko 10 perdavimų ir rinko 33 naudingumo balus.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Negrazu
Negrazu
2025-09-09 17:20
Duoda USA negrui pilietybę ir tas jau Lenkijos rinktinej
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
