Nesustabdomi turkai patiesė lenkus – keliauja į Europos čempionato pusfinalį

Kitame ketvirtfinalyje Turkijos rinktinė 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) įveikė lenkus.
Pusfinalio mačas vyks penktadienį. Rungtynių pradžia – 17 valandą.
Kitame etape nugalėtojai kausis su Lietuvos ir Graikijos poros laimėtoju.
Lenkijos rinktinė išsitraukė netikėtą ginklą – iki tol mažai žaidusį Aleksanderį Dziewą, kuris išvedė į priekį savo komandą – 5:1. Turkai atsakė spurtu (7:5), bet pranašumą lenkai susigrąžino po poros minučių – 15:11. Pirmas ketvirtis toliau klostėsi lygiai, o antrajame Cedi Osmanas didino Turkijos persvarą (24:19), savo pranašumą turkai saugojo. Atotrūkis tarp komandų tapo dviženklis (36:26), o po dviejų kėlinių Turkija pirmavo 46:32.
Turkijos rinktinė išlaikė kontrolę savo rankose (52:34), tuo tarpu C.Osmanas paliko aikštę dėl čiurnos traumos. Galiausiai lenkai tapo triuškinami (40:63), nors intrigą kiek išlaikė Andžejus Pluta ir Mateušas Ponitka – 50:65. Laikas seko ir lenkai rankų nenuleido (70:78), nes pataikė M.Sokolowskis. Liko pusketvirtos minutės, tačiau rungtynes praktiškai uždarė E.Osmani – 84:72.
A.Šengunas rinko trigubą dublį: per 30 minučių pelnė 19 taškų, atkovojo 12 kamuolių, atliko 10 perdavimų ir rinko 33 naudingumo balus.
