TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Gerasimovas meluoja Putinui? Versijos apie „pergales“ stipriai skiriasi

2025-09-18 09:26 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-18 09:26

V. Gerasimovas (nuotr. SCANPIX)
36

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį aukšto rango Rusijos karininkas, apžiūrėjęs savo kariuomenės pozicijas Ukrainoje, pareiškė, jog Maskvos pajėgos smarkiai žengia į priekį, o intensyviausi kovos veiksmai vyksta aplink Pokrovsko logistikos centrą. Ukrainiečiai kalba kiek kitaip, rašo „Reuters“.

3

Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas teigė, jog Maskvos kariai daro pažangą užimdami rytinį Donecko regioną, konflikto epicentrą, taip pat ir vakarines teritorijas – Zaporižios bei Dniepropetrovsko sritis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų kariai specialiosios karinės operacijos zonoje žengia į priekį praktiškai visomis kryptimis“, – citavo V. Gerasimovą gynybos ministerija.

„Sunkiausios kovos vyksta Krasnoarmeisko kryptimi, – pridūrė jis, vartodamas sovietmečiu naudotą Pokrovsko miesto pavadinimą, – kur priešas visais įmanomais būdais, nepaisydamas nuostolių, nesėkmingai bando sustabdyti mūsų pažangą ir atgauti iniciatyvą.“

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
 

Pasak V. Gerasimovo, Ukrainos kariuomenė „sutelkė geriausiai parengtus ir pajėgiausius kovinius dalinius, perkeltus iš kitų regionų.“

„Tai palengvina mūsų kariuomenės pažangą kituose sektoriuose“, – tikina jis.

Rusijos pajėgos jau kelis mėnesius intensyviai atakuoja Pokrovsko apylinkes Donecko srityje. V. Gerasimovas taip pat sakė, kad jie daro pažangą užimdami Kupjanską ir Jampilį.

Maskvos operacijos nesėkmingos

Vis dėlto rusų pareiškimai nelabai sutampa su tuo, ką praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainos kariuomenė.

V. Zelenskis šią savaitę interviu metu teigė besitikintis naujų Rusijos puolimų, tačiau Maskvos vykdomos operacijos, anot jo, nebuvo sėkmingos.

„Esu tikrai patenkintas, kad paskutiniai trys Rusijos bandymai pulti žlugo, nors jie planuoja dar du rimtus puolimus. Mano nuomone, tai svarbus signalas“,– sakė Ukrainos prezidentas. 

Ukrainos kariuomenės vadas šią savaitę pranešė, kad jo pajėgos atrėmė Rusijos puolimą netoli Pokrovsko. Tuo metu populiarus Ukrainos karinis tinklaraštis „DeepState“, naudojantis atvirouosius žemėlapius kariuomenės judėjimui stebėti, informavo apie Ukrainos laimėjimus netoliese esančiame mieste.

Trečiadienį Ukrainos karinio dalinio atstovas spaudai pranešė, kad per Rusijos bandymą užimti miestą daug Ukrainos karių buvo paimti į nelaisvę.

